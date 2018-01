Mourinho blijft langer bij Man United: ‘We stellen hoge eisen’

Manchester United versterkte zich onlangs al met Alexis Sánchez en dat is niet het enige contractnieuws dat deze week van Old Trafford is gekomen. The Red Devils hebben donderdagavond via de officiële kanalen bekendgemaakt dat José Mourinho zijn nog tot medio 2019 doorlopende contract heeft opengebroken. De Portugees blijft nu tot 2020 verbonden aan de Engelse topclub.

“Ik ben enorm vereerd en trots dat ik de trainer van Manchester United ben. Ik wil de eigenaren en Ed Woodward (vicevoorzitter van Manchester United, red.) bedanken voor de erkenning van mijn harde werk en toewijding. Ik ben opgetogen dat zij het gevoel en vertrouwen hebben dat ik voor de voorzienbare toekomst de juiste manager ben voor deze club”, reageert Mourinho via de officiële kanalen van zijn werkgever.

“We hebben hoge standaarden neergezet met het winnen van drie prijzen in één seizoen, maar ik verwacht ook dat mijn teams aan zulke eisen voldoen. We creëren de voorwaarden voor een briljante en succesvolle toekomst voor Manchester United. Mijn dank gaat uit naar de staf en naar mijn spelers, zonder hun empathie en vriendschap zou dit niet mogelijk zijn. Ik houd van mijn spelers en het is fijn om te weten dat we in ieder geval de komende drie jaar samen zullen zijn. Ik kan niet afsluiten zonder ook de fans te bedanken voor hun steun, waardoor ik mij hier zo snel thuis heb gevoeld. Ik herhaal, het is elke dag een eer om trainer van Manchester United te zijn en ik ben erg gelukkig.”

Mourinho heeft sinds 2016 de leiding bij Manchester United, toen hij binnenkwam als opvolger van de ontslagen Louis van Gaal. De Portugese vulde zijn toch al goedgevulde prijzenkast in zijn eerste seizoen in Manchester verder aan met winst van het Community Shield, de EFL Cup en de Europa League. In de afgelopen maanden werd hij regelmatig in verband gebracht met een vertrek naar bijvoorbeeld Paris Saint-Germain, maar de manager lijkt dus voorlopig van plan te zijn om op Old Trafford te blijven.