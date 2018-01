Mourinho: ‘Of ik meer uit zijn talent had kunnen halen? Misschien wel’

Henrikh Mkhitaryan ruilde Manchester United onlangs als onderdeel van de deal rond Alexis Sánchez in voor Arsenal en zodoende kwam er voor de Armeniër na anderhalf jaar een einde aan zijn dienstverband op Old Trafford. José Mourinho denkt dat beide partijen wijzer zijn geworden van het vertrek van Mkhitaryan.

“Ik geloof dat Micki daar nog beter zal gaan spelen dan hij bij ons deed? Waarom? Omdat hij al anderhalf jaar in de Premier League achter de rug heeft, hij heeft zich daardoor beter aangepast aan het Engelse voetbal. En vanwege de manier waarop Arsenal speelt, daarom ben ik ook zo blij voor hem”, legt de Portugees uit tijdens een perspraatje.

“Had hij het beter kunnen doen bij ons? Had ik meer uit zijn talent kunnen halen? Misschien wel. Had hij wat meer kunnen geven om zich hier beter aan te kunnen passen? Wellicht wel. Maar ik denk niet dat een van beide kanten er spijt van heeft. Hij maakt nu onderdeel uit van onze geschiedenis en ik denk dat iedereen er tevreden mee is. Ik moet zeggen dat zulke transfers tussen rivalen in een groot land vaker voor zouden moeten komen.”