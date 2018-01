AZ versterkt zich met multifunctionele aanvaller: ‘Een grote stap voor mij’

AZ heeft zich per direct versterkt met Ondrej Mihálik, zo maken de Alkmaarders donderdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvaller komt voor een niet nader bekend gemaakt bedrag over van FK Jablonec en heeft tot medio 2022 getekend bij zijn nieuwe werkgever.

“Dit is een grote stap in mijn carrière. Ik ben erg blij met deze transfer en hoop dat het de juiste stap is. Ik ben een spits, maar kan ook op de flanken uit de voeten. Nu wil ik zoveel mogelijk wedstrijden in AZ 1 gaan spelen”, toont de zevenvoudig jeugdinternational van Tsjechië zich opgetogen met zijn transfer naar de Eredivisie. Mihálik kwam dit seizoen tot vijf doelpunten in zestien wedstrijden voor Jablonek.

De aanvaller, die bij AZ het rugnummer 27 gaat dragen, was al langer in beeld in het AFAS Stadion: “Ondrej kan op alle posities in de aanval uit de voeten. Bij zijn club en de nationale jeugdploeg heeft hij echter het meest als spits gespeeld. We hebben hem de afgelopen twee jaar veelvuldig bekeken en we zijn erg blij dat hij nu naar AZ komt”, laat Directeur Voetbalzaken Max Huiberts weten.