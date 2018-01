Borussia Dortmund laat ‘symbool’ na tien jaar vertrekken naar Ligue 1

Neven Subotic gaat Borrussia Dortmund verlaten, zo meldt de Bundesliga-club donderdag via de officiële kanalen. Bij de Duitse topclub kwam de routinier niet meer aan spelen toe. BVB heeft besloten uit respect voor de stopper het contract van Subotic te ontbinden, zodat de verdediger een nieuw avontuur kan aangaan bij Saint-Étienne, dat de komst van de Serviër heeft bevestigd.

"We hebben ongelooflijk veel succes beleefd met Neven in de afgelopen tien jaar. We hadden een geweldig persoon in ons midden. We zijn hem erg dankbaar", aldus voorzitter Hans-Joachim Watzke op de clubsite. In 2008 liet Subotic FSV Mainz 05 achter zich voor een dienstverband bij Dortmund, de club waar hij in totaal 265 wedstrijden voor zou spelen en 19 doelpunten voor zou maken.

Done Deal! Neven Subotic verlaat Borussia Dortmund transfervrij en heeft tot medio 2019 getekend bij Saint-Étienne! #subotic #bvb #saintétienne Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 25 Jan 2018 om 8:20 (PST)

Subotic werd met de club Duits kampioen in 2011 en pakte een jaar later de dubbel door ook de DFB-Pokal te winnen. Ook was de verdediger medeverantwoordelijk voor de finaleplek in de Champions League van 2013. “Neven staat symbool voor een geweldig succesvol tijdperk van BVB. Hij is een speciale speler. De deuren bij Dortmund zullen altijd voor hem openstaan", verzekert sportief directeur Michael Zorc.

"Ik wil BVB met heel mijn hart bedanken voor de ruim negen jaar hier. We hebben de afgelopen jaren veel mooie dingen meegemaakt. Gehuild en feest gevierd samen. De afgelopen periode zal ik altijd in mijn hart meedragen", aldus Subotic op de clubsite van zijn voormalig werkgever. "Het was een grote eer om de ballen weg te schoppen en de titels met jullie te vieren."