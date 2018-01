Wenger zet kwaad bloed bij vakgenoot met opmerking: ‘Hij maakt een fout’

Arsenal wist woensdagavond te winnen van Chelsea (2-1) in de halve finale van de Carabao Cup, waardoor de ploeg van Arsène Wenger zich wederom wist te plaatsen voor een eindstrijd. De Franse manager zei vooraf dat hij het onbegrijpelijk vindt dat de media, in tegenstelling tot Arsenal, andere teams bejubelen, 'ook al hebben ze al 25 jaar niet in de finale gestaan'.

Die opmerking van Wenger schiet bij Mauricio Pochettino in het verkeerde keelgat. De Fransman doelde op het feit dat zowel Tottenham Hotspur als Liverpool weinig prijzen pakten de afgelopen jaren. "Lof? Natuurlijk krijgen wij lof. Voetbal is niet alleen het winnen van prijzen. Het ligt ook aan de omstandigheden per club", tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van de Argentijn.

"Hij is en zal altijd een van de beste managers in de wereld zijn. Ik heb respect voor hem. Maar ik vind dat hij meer naar zichzelf moet kijken en meer over Arsenal moet praten. Hij is een speciale manager, maar iedereen maakt fouten. En mijns inziens heeft hij een fout gemaakt door over ons of over een andere ploeg te praten", aldus de manager van the Spurs.

Pochettino heeft sinds zijn komst naar Tottenham in 2014 nog geen titels behaald. De laatste prijs van de Londenaren dateert uit 2008, toen de club Chelsea versloeg in de finale van de EFL Cup. In 2015 was Tottenham dicht bij een trofee, maar in de eindstrijd van de EFL Cup was Chelsea te sterk. "We wensen en hopen dat we de club en de fans op een dag kunnen belonen met één of meerdere prijzen", besluit Pochettino.