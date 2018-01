Luxemburgers stunten met strikken CL-winnaar annex 80-voudig international

Florent Malouda speelt de komende zes maanden bij FC Differdange, zo maakt de Luxemburgse club donderdag via de officiële kanalen bekend. De 37-jarige aanvaller, die tachtig interlands heeft gespeeld namens Frankrijk, wordt vrijdag officieel gepresenteerd aan pers en publiek, zo laat Fabrizio Bei weten.

De president van de huidige nummer zeven van de Luxemburgse competitie hoopt met Malouda in de gelederen dat de weg omhoog wordt ingeslagen. Medio februari gaat de competitie in het ministaatje weer van start. Malouda trainde al enkele maanden mee met Differdange. "We hebben besloten hem een helpende hand te bieden tot aan het eind van het seizoen", vertelt Bei.

"Dat kan natuurlijk worden verlengd. Maar in principe nemen we na zes maanden afscheid van elkaar." Malouda zat na zijn vertrek bij Delhi Dynamos afgelopen jaar zonder club. In het verleden speelde de vleugelaanvaller voor Guingamp, Olympique Lyon, Chelsea, Trabzonspor, FC Metz en Wadi Degla. Met Chelsea won Malouda in 2012 de Champions League.