Mertens blij met Younes in ‘belangrijkste fase’: ‘Een geweldige aankoop’

Amin Younes gaat Ajax deze winter verlaten voor Napoli voor een bedrag dat volgens De Telegraaf kan oplopen tot bijna acht miljoen euro. Naar verluidt ondergaat de vleugelaanvaller in de komende 48 uur zijn medische keuring, waarna hij zijn handtekening gaat zetten onder een contract van 5,5 jaar. Dries Mertens kijkt uit naar de komst van de Duitser.

"Hij is een erg sterke speler. Hij kan één-op-één staan en zijn tegenstander gemakkelijk verslaan", zegt de Belgische aanvaller in gesprek met Radio Kiss Kiss Napoli. "Ik weet echter nog niet zeker of de transfer honderd procent rond is, maar hij is inderdaad een geweldige aankoop voor Napoli." Mertens verwacht dat Younes veel kan betekenen voor Napoli in de titelrace.

De Italiaanse topclub staan momenteel eerste in de Serie A, met een punt voorsprong op Juventus. Zondag staat de confrontatie met Bologna op het programma, waar Younes vanaf de tribune gaat toekijken. "Het is altijd lastig voetballen na de winterstop", vervolgt Mertens. "We zijn meer volwassen dan voorheen en we groeien als team en met de coach (Maurizio Sarri, red.)."

"We zijn zeker in de belangrijkste fase van het seizoen beland. Het begint zondag. We kunnen niet te ver vooruitkijken. Of het tussen ons en Juventus is? We weten dat Lazio het ook goed doet, net als enkele andere clubs. We denken alleen aan onze eigen prestaties. Ook willen we het in de Europa League goed doen, die competitie nemen we erg serieus.”