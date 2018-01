Inter verhuurt aankoop van 29,5 miljoen: ‘Mijn clubliefde is oneindig’

Gabriel Barbosa, beter bekend als 'Gabigol', verkast tijdelijk naar Santos. De aanvaller van Internazionale, die was uitgeleend aan Benfica, had naar verluidt keuze uit verschillende Braziliaanse clubs, maar koos uiteindelijk voor zijn oude club Santos. Zowel bij Benfica als Internazionale kon de 21-jarige aanvaller niet imponeren.

Benfica nam de aanvaller afgelopen augustus voor 1,8 miljoen euro op huurbasis over van Inter, met een optie tot koop van 25 miljoen euro. De linkspoot kwam in Portugal echter niet uit de verf en kwam niet verder dan één doelpunt in vijf officiële wedstrijden. Clubs als Flamengo, Cruzeiro, Santos en São Paulo hadden interesse om de viervoudig A-international op huurbasis over te nemen van i Nerazzurri.

'Gabigol' heeft uiteindelijk besloten om te gaan voetballen bij Santos, de club die naar verluidt een huursom van 1,7 miljoen euro aan Internazionale betaalt. In 2016 verkocht Santos de pupil nog voor 29,5 miljoen euro aan de Serie A-club. "Ik ben blij om weer terug te zijn en om dit shirt weer te mogen dragen. Mijn liefde voor deze club is oneindig", aldus Barbosa in een persbericht.