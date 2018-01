eDivisie: PSV is niet te stoppen, Ajax wint met tien man in Utrecht

Na drie speeldagen in de tweede seizoenshelft hebben vier teams nog geen enkel punt laten liggen: AZ, winterkampioen PSV, Ajax en Sparta Rotterdam. AZ boekte een zéér doelpuntrijke zege op Willem II en leidt daardoor op doelsaldo de dans in de eDivisie. PSV boekte een degelijke zege op FC Twente, terwijl Ajax op bezoek bij FC Utrecht tot het uiterste moest gaan. Het Sparta van Frank van der Slot blijft aan de weg timmeren.

Willem II - AZ 3-9

Het regende doelpunten in de ontmoeting tussen Daniel Kuipers en Aristote Ndunu. Na 59 minuten spelen hielden de teams elkaar in evenwicht, 3-3, maar daarna sloeg de eSporter van AZ genadeloos toe: zes doelpunten in zeventien minuten tijd.

FC Twente - PSV 0-2

Wie kan Ali Riza Aygün stoppen? Emre Benli bood met FC Twente goed partij, maar PSV sloeg na rust tweemaal toe en zodoende heeft de winterkampioen na drie speeldagen in de tweede seizoenshelft nog geen enkel punt laten liggen.

sc Heerenveen - Sparta Rotterdam 1-2

Frank van der Slot had na het laatste fluitsignaal toch een beetje medelijden met Niels Krist. De eSporter van Sparta trok de ontmoeting namelijk diep in de extra tijd naar zich toe, dankzij een heerlijke actie van Romain Alessandrini na matig uitverdedigen van Heerenveen.

PEC Zwolle - Vitesse 1-5

Paskie Rokus legde in de eerste helft de basis voor de overwinning. De eSporter van Vitesse scoorde driemaal voor rust, waarna Stefan Vellinga in de tweede helft nog eens twee tegengoals om de oren kreeg. PEC blijft zodoende op één punt steken.

NAC Breda - VVV-Venlo 0-1

Menno Bouhuijzen boekte vorige week zijn eerste zege als eSporter van NAC Breda, maar hij kon zijn eerste succes geen passend vervolg geven. In een wedstrijd waarin vooral veel misging, had Nick Cooiman aan één goal voldoende om te winnen.

FC Utrecht - Ajax 2-4

Het was geen makkelijke wedstrijd voor Dani Hagebeuk, die na dik twintig minuten tegen een 2-1 achterstand aankeek. De eSporter van Ajax zorgde echter nog voor rust voor de ommekeer, maar kwam ook met tien man te staan. In de 77e minuut maakte Hagebeuk desondanks de bevrijdende 2-4.

Feyenoord - ADO Den Haag 2-0

Jaey Daalhuisen boekte een degelijke zege op Mitchel Denkers. De eSporter van Feyenoord was na ruim twintig minuten niet van de bal af te krijgen en kwam via Cristiano Ronaldo op voorsprong. In de extra tijd kreeg ADO nog een doelpunt om de oren.

Roda JC Kerkrade - Excelsior 2-1

Tom Heijnen en Levy Frederique hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht, maar vlak na rust profiteerde de eSporter van Roda JC van een fout van Frederique. Heijnen kwam in de 69e minuut op 2-0 en dat was uiteindelijk net voldoende voor de zege.

FC Groningen - Heracles Almelo 1-2

De opluchting was groot bij Bryan Hessing. Heracles nam via een heerlijk doelpunt van Ruud Gullit de leiding en kwam op 0-2, via een goede aanval met Ronaldinho en Cristiano Ronaldo. Nick den Hamer had daar slechts met één doelpunt antwoord op.