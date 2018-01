‘Ronaldo wil weg bij Real’: ‘Hij is zeker van plan om terug te keren’

Cristiano Ronaldo aast op een vertrek bij Real Madrid, zo stellen verschillende Spaanse media, waaronder AS. De Portugees is naar verluidt nog altijd niet blij dat hij geen salarisverhoging heeft gekregen, ondanks dat voorzitter Florentino Pérez dit had beloofd. Ronaldo zou alleen mogen vertrekken als Neymar zijn plek bij de Koninklijke gaat innemen.

Neymar zou volgens de Franse media niet meer gelukkig zijn bij Paris Saint-Germain en zou overwegen om Parijs alweer te verlaten. De Braziliaan, die genoegen zou nemen met een forse salarisvermindering, is welkom bij Real Madrid, nadat de clubleiding al meerdere malen heeft gesproken met de entourage van de aanvaller.

Ronaldo zou azen op een vertrek bij Real en naar verluidt wil de Portugees terugkeren naar Manchester United. Miguel Paixão, al jarenlang een zeer goede vriend van de Portugese superster, zei bij een ceremonie echter dat Ronaldo ooit wil terugkeren bij Sporting Portugal, de club waar de profcarrière van de aanvaller begon. Paixão, die zelf in de jeugd actief was bij de Portugese topclub, nam namens Ronaldo een prijs in ontvangst.

Toen de presentator van dienst vroeg of Ronaldo van plan is zijn carrière bij Sporting te beëindigen, was de vriend van de aanvaller openhartig. "Dat is hij zeker. Hij zou het leuk vinden als dit mogelijk zou zijn", aldus Paixão, die benadrukt dat hij geen grap maakt. "Het klopt, echt waar. Hij praat er over. Eigenlijk heeft hij mij zelfs gevraagd om dat (zijn wens om weer bij Sporting Portugal te voetballen, red.) hier te zeggen."