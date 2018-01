Debuut lonkt voor Sánchez: ‘Hij kan overal spelen, iedere aanvallende positie’

Alexis Sánchez gaat vrijdag bij de wedstrijd tegen Yeovil Town in het kader van de FA Cup mogelijk zijn debuut maken voor Manchester United. Op een persconferentie laat manager José Mourinho aan verschillende Engelse media weten dat de Chileen bij de wedstrijdselectie hoort. De Portugees zegt onder de indruk te zijn van de prestaties van de aanvaller op de training en noemt hem een van de beste aanvallers ter wereld.

"Hij kan overal spelen, op iedere aanvallende positie. Ik ken hem al vele jaren. Ik was met hem in Italië bij Udinese, in Spanje toen hij bij Barcelona zat, in Engeland bij Arsenal… Onze carrières gaan dezelfde landen af, dus ik ken hem erg goed. Ik heb hem op rechts zien spelen, links, als spits, achter de spits… Hij kan in verschillende systemen spelen en onder verschillende voetbalfilosofieën."

"Hij is in ieder land succesvol geweest met zowat elke manager", aldus Mourinho, die de geruchten over de ontevredenheid van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid kent. United gaat op dit moment echter geen poging wagen om de aanvaller terug naar Old Trafford te halen, verzekert de manager: “Ik ben, gezien de situatie waarin Real Madrid op dit moment verkeert, de laatste die olie op het vuur moet gooien."

"Madrid staat in brand, de resultaten zijn niet goed. Het is een club waar ik drie jaar heb gewerkt, ik heb veel om de club gegeven. Ik wil de laatste zijn die hier iets over zegt. Om het vuurtje wat te blussen, zal ik zeggen dat Cristiano het soort speler is die iedereen wil hebben, maar slechts één manager kán hebben. En ook één club. En dat zijn Zidane en Real. Dat is mijn gevoel."