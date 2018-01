Club zonder spelers blijft voor altijd ongeslagen: ‘Umbro was in paniek’

Asbury Park FC heeft met thuis- en uittenues, een ruime merchandise-collectie, een steeds verder uitdijende supportersschare, plannen om een nieuw stadion met een capaciteit van vijfduizend zitplaatsen te bouwen, social media-accounts, een bijnaam voor het team (the Tillies) en twee zeer betrokken eigenaren alles wat er van een moderne voetbalclub verwacht kan worden. APFC onderscheidt zich echter op een klein, significant, onderdeel van andere clubs verspreid over de wereld: de Amerikanen hebben geen spelers, geen trainer, geen stadion en hebben ook nog nooit een wedstrijd gespeeld.

Door Robin Bruggeman

Hoewel Asbury Park, een plaatsje met zestienduizend inwoners aan de Jersey Shore, in de Verenigde Staten vooral bekend staat als de geboorteplaats van de befaamde E-Street Band van Bruce Springsteen, was het een andere muzikant die in 2014 aan de wieg stond van Asbury Park FC. Ian Perkins, de Engelse gitarist van punkband The Gaslight Anthem, verhuisde vier jaar geleden naar New Jersey en wilde daar, net zoals hij thuis zo vaak had gedaan, een potje voetballen.

Perkins stuurde een tweet de wereld in met de vraag waar hij het ‘park’ van Asbury Park kon vinden, waarop de voor hem toen nog onbekende Shawn Francis hem antwoordde dat ‘voetbal niet meer om te spelen, maar om te consumeren is’. Die respons vormde de aftrap voor een nu al jaren durende vriendschap en de twee besloten op die observatie voort te borduren: “En toen werd het een soort grap. Het is Asbury Park. Park zit in de naam. Maar er is in dit stadje geen enkele plek waar je kunt voetballen”, blikt Francis, in het verleden de man achter de social media-strategie van de Major League Soccer, terug in gesprek met de New York Times.

“In New York heb je al die creatieve jongens in de stad die allemaal hun eigen coole teams hebben en wij dachten: ‘Wij moeten ook ons eigen team beginnen!’ Maar er is geen plek om te voetballen. ‘Ach, boeiend, wat als we nou gewoon nooit spelen?’ Daar hebben we smakelijk om gelachen en toen zeiden we: ‘Wacht eens, daar zit wel iets in.’ Met de huidige business die het voetbal is geworden, is het niet langer belangrijk om het ook daadwerkelijk te spelen. Er gebeurt zoveel buiten het veld. Voetbal draait tegenwoordig meer om de lifestyle, dan om het daadwerkelijk kijken of spelen van wedstrijden”, voegt hij toe bij So Foot. En zo bedachten de twee alle zaken die rond een moderne voetbalclub spelen, op het daadwerkelijk tegen een bal aan trappen op een veld na.

De twee kozen het gezicht van Tillie, een muurschildering op de muur van een bar aan de boardwalk van Asbury Park en de officieuze mascotte van de stad, als logo van de nieuwe club en kwamen via via bij sportkledinggigant Umbro uit, dat honderd shirts maakte die vervolgens als warme broodjes van de toonbank vlogen. Het kledingmerk kwam er later pas achter dat de club niet echt bestaat: “Er was wat paniek op hun kantoor in Londen. We hebben de mensen voor de gek gehouden die voor onze shirts hebben betaald”, knipoogt Francis.

Na het succes van de uitverkochte tenues deed de, volgens de eigen website, ‘meest historische sportclub van Asbury Park en de op een-na-beste voetbalclub van New Jersey’ (in werkelijkheid de enige sportclub van Asbury Park en samen met Sky Blue FC de enige ‘profclub’ in de staat) er nog een stapje bovenop door de plannen voor een nieuw stadion te onthullen. Perkins en Francis vonden online een architectuur-student in Sri Lanka die voor vijftig dollar een stadion ontwierp bovenop de beroemde Convention Hall van de stad. Een persbericht dat werd opgepikt door media als de Washington Post deed de rest.

PRESS RELEASE:#APFC announce intentions to construct waterfront stadium in Asbury Park. https://t.co/qoN39FOc2d pic.twitter.com/cFzoyK0i0P — ASBURY PARK FC (@AsburyParkFC) 11 juli 2016

In mei van het afgelopen jaar liet de club via Twitter weten de eerste speler te hebben gestrikt, maar dat er na drie dagen al een einde aan de samenwerking was gekomen. De Frans-Canadese Benjamin Geaux-Homme, een verwijzing naar de in Asbury Park bekende uitspraak Benny go home, gericht op de toeristen (bennies) die iedere zomer de stranden van het stadje overspoelen, zou volgens de club betrokken zijn geweest bij een vechtpartij met leden van de Boardwalk Empire Supporters Club, een populaire tv-serie van de Amerikaanse betaalzender HBO.

Die frequente updates via social media zorgen ervoor dat de parodie op een voetbalclub in binnen- en buitenland op steeds meer belangstelling kan rekenen. Een fan in Engeland liet het logo van the Tillies al op zijn arm tatoeëren en Francis merkt ook dat zijn club in New Jersey aan populariteit wint: “De mensen zijn hier erg trots. New Jersey ligt tussen New York en Philadelphia in, er zijn veel mensen die geen team in de omgeving zien dat vernoemd is naar New Jersey”, legt hij uit aan So Foot.

“Hoewel onze club niet echt is, komt hij wel uit New Jersey. Je kan dus een shirt dragen dat verwijst naar een van de buurten van de stad, er zijn niet veel andere manieren om dat duidelijk te maken. Als je een voetbalfan uit New Jersey bent is dit je team. Het is niet echt, maar wie kan dat iets schelen?” Die groeiende populariteit zorgt er ook voor dat APFC steeds vaker wordt gewezen op de foutieve spelling van de naam Samesong (een verwijzing naar Samsung) als hoofdsponsor op zijn shirts en regelmatig berichten ontvangt van mensen met de vraag of de club ook testdagen organiseert.

NEWS: read the club statement on the release of Benjamin Geaux-Homme. pic.twitter.com/g2TNWAz034 — ASBURY PARK FC (@AsburyParkFC) 30 mei 2017

“Er zijn ook mensen die willen weten waar en wanneer onze wedstrijden worden gespeeld. Mensen willen geloven dat dit team bestaat. Na de verkiezing van Donald Trump wilden we duidelijk maken dat we een parodie zijn, een grap en geen fake news. Asbury Park is niet zo groot, het zou niet logisch zijn om hier een profclub te hebben. Maar mensen zien vandaag de dag wat ze willen zien: een mooi shirt, broekjes, ze denken dat er hier echt een team speelt.”

“Dit hele ding, deze grap, drijft de spot met het moderne voetbal en hoe absurd het is. Soms moeten we lachen om niet in janken uit te barsten”, gaat Francis verder tegenover de New York Times. “Als je iets niet expliciet zegt, vullen mensen zelf de gaten in. Je zegt: ‘Hier is ons nieuwe tenue.’ Ze denken dan: ‘Oh cool, het is een voetbalclub.’ Maar het zijn alleen maar Ian en ik, bij hem in de kelder, waar we het hebben over het niet spelen van wedstrijden.”

Zolang de twee er zelf lol in hebben zijn ze echter van plan om door te gaan met Asbury Park FC en om een, volgens Perkins erbij horende, rivaliteit op te bouwen werd onlangs Neptune City FC in het leven geroepen. De fictieve aartsrivaal van the Tillies kreeg een tenue naar het model van Manchester City, Melbourne City en New York City FC en kan bogen op een even indrukwekkende, en net zo verzonnen, historie als APFC.

“We hoeven er nu geen geld meer op toe te leggen, maar we maken ook geen winst. Het is behoorlijk duur om al deze dingen te maken en ze overal heen te sturen. Hoe dan ook, zolang het ons geen geld kost en er niet te veel tijd in gaat zitten, en wij er nog steeds om kunnen lachen, gaan we ermee door. In het slechtste geval verkopen we de clubs aan Chinese investeerders als we het zat zijn, zo gaat het in het echt ook”, vat Perkins tegenover So Foot de toekomst van zijn club samen. Zolang the Tillies blijven bestaan, zal het motto van Asbury Park FC in ieder geval fier overeind blijven staan: ‘Ongeslagen. Vandaag. Morgen. Voor altijd.’