Manchester United stalt talentvolle bankzitter in de Championship

Axel Tuanzebe maakt het seizoen af bij Aston Villa. De twintigjarige verdediger wordt door Manchester United uitgeleend aan de club uit Birmingham, zo maakten beide clubs donderdagmiddag bekend. Tuanzebe kwam dit seizoen onder manager José Mourinho drie keer in actie, nadat hij in de tweede helft van het vorige seizoen doorbrak. Bij Aston Villa mag hij hopen op meer speeltijd.

Dit seizoen kwam de verdediger negentig minuten in actie in de Carabao Cup tegen Swansea City, waarna hij in de Champions League mocht invallen tegen CSKA Moskou. Op nieuwjaarsdag kwam hij nog binnen te lijnen tegen Everton. “Tuanzebe is een uitstekende speler die hier niet veel kansen heeft om aan spelen toe te komen”, aldus Mourinho op de clubwebsite van the Red Devils. “Maar hij is onze speler en blijft onze speler.”

“Ik ben enorm verheugd om hier te zijn”, reageert Tuanzebe op de website van Aston Villa. Hij is de eerste aanwinst van de nummer vier van de Championship deze maand. “Het is een spannende tijd voor deze club, iedereen wil promoveren. Dat wordt het grote doel, dat is voelbaar. Ik ben vastberaden om het de club te helpen het doel te bereiken.”