‘Real Madrid aast op United-speler van 100 miljoen en benadert Mendes’

David de Gea staat nog altijd op het lijstje van Real Madrid. De doelman van Manchester United wordt al maandenlang in verband gebracht met een transfer naar Spanje en volgens Cadena Ser heeft de Koninklijke actie ondernomen door de zaakwaarnemer van De Gea te benaderen voor een mogelijke overstap.

Een transfer van De Gea, die zelf wel zou openstaan voor een overgang naar de Spaanse hoofdstad, zou deze zomer mogelijk gaan plaatsvinden. Real zoekt al een tijdlang naar versterkingen onder de lat. Ook Kepa Arrizabalaga van Athletic Club staat op de radar van Real, maar de sluitpost heeft onlangs zijn contract bij de Baskische club tot medio 2025 verlengd.

Zinédine Zidane, die na de uitschakeling tegen Léganes in de Copa del Rey verder onder druk is komen te staan, zei eerder dat winterse aankopen uitgesloten waren. Real wil zich voor komende zomer al wel versterken, waardoor de club zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft benaderd. De Spaanse grootmacht is verteld dat De Gea ongeveer honderd miljoen euro moet kosten.