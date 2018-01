De Bruyne zelfverzekerd na mislopen ‘topspeler’: ‘Het maakt niet uit’

Alexis Sánchez besloot na wekenlang onzekerheid te tekenen bij Manchester United, terwijl ook Manchester City in eerste instantie aasde op de diensten van de voormalig aanvaller van Arsenal. Naar verluidt zou de eisen van zowel Arsenal als de Chileen te gortig zijn geweest voor the Citizens. Kevin De Bruyne zit niet in zak en as nadat Sánchez heeft getekend op Old Trafford.

“Het maakt niet uit. We gaan nog steeds doen wat we moeten doen, met of zonder hem. Hij koos voor United. Oké, er zijn genoeg topspelers. Als ze willen komen, dan komen ze. En anders doen we het met het team dat we hebben", citeert Goal de Belgisch international, die zelf onlangs heeft bijgetekend bij de huidige koploper van de Premier League tot medio 2023.

Manchester United was wél bereid om aan de eisen van Arsenal en Sánchez te voldoen. Ook Chelsea wilde de aanvaller strikken, maar Antonio Conte vertelde onlangs aan the Guardian dat the Blues vanwege de financiën echter nooit echt kans maakten op de handtekening van de Chileen: "We zijn nooit echt in de race geweest en dat heeft te maken met de salariseisen."

"Vooral vanwege de hoogte van het salaris. Als je de beste wil zijn, moet je de transfermarkt op gaan en geld spenderen. Anders heb je middelmaat en dan haal je spelers die 25 tot 35 miljoen euro kosten. Als je de doelen wil halen, moet je bereid zijn om veel geld te betalen. Soms verrast het me dat er nog vragen over gesteld worden, want het is de realiteit. Dit is de markt op dit moment."