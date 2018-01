‘Voor het geld had ik beter in Nederland kunnen blijven, echt waar’

Wout Brama heeft geen spijt van zijn transfer naar Central Coast Mariners. De ex-middenvelder van FC Twente, PEC Zwolle en FC Utrecht besloot afgelopen zomer om zijn langgekoesterde droom om te gaan voetballen in Australië waar te maken. Brama zegt in gesprek met Voetbal International dat hij het naar zijn zin heeft bij zijn nieuwe werkgever.

Brama spreekt van een compleet andere wereld ten opzichte van Nederland. Als voorbeeld haalt hij een wedstrijd van twee weken geleden in Melbourne aan, gespeeld bij een temperatuur van 42 graden. "In die wedstrijd ben ik tweeënhalve kilo afgevallen. Een uitwedstrijd naar Perth betekent vijf uur vliegen en drie uur tijdsverschil. Vanwege de hoge temperaturen trainen we 's ochtends al om acht uur. Het is geen uitzondering dat ik rond twaalf uur 's middags al thuis ben."

De routinier begrijpt wel waarom hij niet in een Europese topcompetitie, maar in Australië terecht is gekomen. "Ik ben een aantal keren dichtbij een mooie transfer geweest, maar als je de dertig voorbij bent, zit een stap naar een hoger niveau in het buitenland er niet meer in", aldus Brama. "Daarom ben ik blij met Australië. Voor het geld had ik beter in Nederland kunnen blijven, echt waar. Maar als het gaat om levenskwaliteit en avontuur is dit maximaal genieten."