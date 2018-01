‘Van Persie vernietigde de PL toen, we hopen dat hij hetzelfde gaat doen’

Alexis Sánchez is na een lange tranfersoap eindelijk speler van Manchester United geworden, waarbij Henrikh Mkhitaryan de omgekeerde weg heeft bewandeld en heeft getekend bij Arsenal. Louis Saha, oud-spits van the Red Devils, denkt dat de Chileense aanvaller net als Robin van Persie een wervelende in druk gaat maken bij de Engelse grootmacht.

"Wanneer deze spelers andere goede spelers om zich heen krijgen en ook het verlangen hebben om titels te winnen… Hij kan echt geweldige dingen gaan doen bij United. Als je Van Persie bijvoorbeeld herinnert. Hij kwam ook van Arsenal en vernietigde in zijn eentje de Premier League in zijn eerste seizoen. He killed it, we hopen dat Sánchez hetzelfde gaat doen", citeert de Daily Mirror de Fransman.

"Hij kent geen vrees. Het is onmogelijk om dit soort spelers te dekken. Hij kan rechts, links, in het midden en achter de verdedigers spelen… Hij is onbespeelbaar", besluit Saha. Arsène Wenger zegt na afloop van de gewonnen halve finale van de EFL Cup tegen Chelsea dat hij nog altijd baalt van het vertrek van Sánchez, maar dat hij blij is dat Mkhitaryan zich heeft aangesloten bij the Gunners. De manager is opgelucht dat de transferperikelen rond Arsenal enigszins op een lager pitje zijn komen te staan.

"De onzekerheid is weg", zegt Wenger in gesprek met Sky Sports. "We hebben een geweldige speler verloren, maar natuurlijk is het waar dat wanneer een team niet weet wat er nou gaat gebeuren met een speler, er minder duidelijkheid is en minder focus is op presteren. Nu weten we waar we aan toe zijn. Nu kunnen we met zijn allen ook weer iets extra's geven", aldus de Fransman.