Leeds United krabbelt terug na stortvloed aan kritiek op nieuw clublogo

Leeds United bracht woensdag het nieuwe clublogo naar buiten, maar na een stortvloed aan negatieve reacties is besloten om de verandering van het embleem mogelijk toch niet door te voeren. Op de clubwebsite laat de Championship-club weten dankbaar te zijn voor alle reacties en er volgende week gekeken wordt naar een verdere samenwerking met betrekking tot het logo.

Leeds United presenteerde woensdag vol trots het nieuwe clublogo. Er was een half jaar onderzoek aan vooraf gegaan en liefst tienduizend supporters waren naar hun mening gevraagd over de identiteit van de club. Toch slaagde de club er niet in om een logo te maken waar een groot deel van de fans blij mee waren. Sterker nog, vlak na de presentatie werd een online petitie opgezet om het nieuwe embleem aan te passen. Inmiddels hebben ruim zeventigduizend mensen de petitie getekend.

“We hebben grondig onderzoek gedaan naar het verlangen voor een verandering van het clublogo, om een nieuw tijdperk van de club te symboliseren”, aldus een statement op de clubwebsite. “Echter, we waarderen ook het overleg met de supporters en willen werken aan een identiteit waar iedereen trots op kan zijn. Volgens week komen wij met nieuwe informatie over hoe supporters deel kunnen uitmaken van het proces.”