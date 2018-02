Amerikaan is op weg naar Bayern: ‘Hij schreeuwde van de pijn’

SALT LAKE CITY - Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Taylor Booth, middenvelder uit de Verenigde Staten.

Scheefhals

Bayern München kondigde in augustus aan dat men waarschijnlijk meer talenten van buitenaf zou halen. In een interview met Kicker zei hoofd jeugdopleiding Jochen Sauer: “We zullen in de toekomst nadrukkelijker naar het buitenland kijken en ons meer internationaal proberen te vestigen.” Gesagt, getan. Bayern versterkte zich met spelers als Woo-Yeong Jeong (Incheon United), Ryan Johansson (FC Metz), Joshua Zirkzee (Feyenoord) en Alex Timoss Andersson (Helsingborgs IF) en Taylor Booth moet de volgende worden. Hij speelt nu nog voor de Real Salt Lake City Academy, maar volgens Washington Post-journalist Steven Goff verwacht Bayern hem deze maand nog naar Beieren te halen.

De zestienjarige Booth begon op zijn vijfde met voetballen bij La Roca Futbol Club en kreeg daar te maken met Adolfo Ovalle, oprichter en jeugdtrainer van de vereniging uit Utah. “Toen hij in mijn ploeg kwam, was hij de jongste. Maar zijn kwaliteiten en snelheid sprongen er meteen uit, zeker voor zo’n jonge gozer”, zei Ovalle in april 2015 in gesprek met Deseret News. “Het is ongelooflijk hoe hij sindsdien ieder jaar gegroeid is. Hij is sterker en sneller geworden en zijn overzicht is geweldig. Hij is buitengewoon, een van de beste spelers die ik ooit gecoacht heb. Ik bid dat hij gezond blijft, want hij heeft het, hij heeft het helemaal. Iedereen bij ons hield van Taylor, want hij is the whole package.”

Ovalle bidt voor de gezondheid van Booth omdat hij weet waar het talent vandaan komt. Booth werd namelijk geboren met scheefhals, een aandoening waarbij het hoofd en de hals niet in een rechte lijn op de romp staan en een kwaal die bij één op de honderd kinderen voorkomt. Meestal neigt het hoofd in zo’n geval naar één schouder, terwijl de kin naar de andere schouder draait. Om een operatie te voorkomen, moest Booth dagelijks rekoefeningen doen van de verkorte nekspieren. Daarnaast moest hij zichzelf een goede houding aanleren en bestond de behandeling uit onder meer massages om de pijn te verlichten. Volgens moeder Kelli was het ‘een nare tijd’, zo vertelde ze twee jaar geleden in een interview.

“Hij was constant aan het schreeuwen van de pijn. Hij had in de eerste vijf maanden van zijn leven al therapie en was een huilebalk die er absoluut niet van hield om zijn nek te strekken. Hij huilde zoveel dat ik al zijn babykleren weggaf en mij voornam om nooit meer nog een kind te willen krijgen”, aldus Kelli. “Zo diep zat het, want het enige wat ik wilde, is dat hij gezond zou worden. Inmiddels heeft hij geen fysiotherapie meer nodig en speelt hij voor de nationale ploeg. Hij vindt dat normaal, maar hij realiseert zich niet dat zijn ouders op een gegeven moment echt dachten: ‘als zijn longen en brein maar blijven werken…’”

Orkaan Irma

Booth groeide uit tot de aanvoerder van de Verenigde Staten Onder-16, speelt inmiddels voor de Onder-17 en is ook bij de beloften van Real Salt Lake City een vaste waarde. Voor zijn trainingskampen, toernooien en oefenwedstrijden maakt Booth veel vliegkilometers, want hij reisde al van Oregan naar Atlanta, van Panama naar Praag en van Japan naar Dubai. “Hij leeft in zekere zin het leven van een volwassene”, erkende ma Kelli in oktober. “Hij heeft meer contact met zijn ploeggenoten en trainers dan met zijn ouders. Soms maak ik mij wel zorgen om de ontwikkeling die hij op sociaal en emotioneel gebied doormaakt. Hij heeft bijvoorbeeld nog nooit het trauma meegemaakt dat je gedumpt wordt door een meisje.”

Didn't get the results we wanted, but still a great experience in Japan???????? pic.twitter.com/Zxc9oaCRWK — Taylor Booth (@TBLaRoca23) 19 juni 2017

“Taylor heeft ook nog nooit gefaald voor een toets en is nooit afgevallen voor een elftal. Hij leeft een beetje in een bubbel. Aan de andere kant ziet hij de wereld en maakt hij kennis met verschillende culturen. Hij leert zijn weg te vinden tussen vliegvelden, hotels en tijdzones en voert gesprekken op straat. Zo groeit hij op. Soms moeten we nog wel om hem lachen, want hij kan soms nog echt een kind zijn. Zo belde hij eens met een schoenenzaak om te vragen waar zijn bestelde schoenen bleven. Maar op dat moment raasde orkaan Irma door Florida. Dat zijn dingen die een zestienjarige jongen kan doen. Hij is dankbaar voor de kansen die hij krijgt, is nederig en heeft absoluut geen groot ego. Hij ruimt thuis ook altijd netjes zijn kamer op en doet de badkamer, maar toch blijft hij ook zijn momenten hebben waarop hij bijvoorbeeld schoenen probeert te bestellen tijdens een orkaan.”

Panna

Ondanks dat Booth klein van stuk is, geldt hij als een fysiek sterke middenvelder met een goede actie en dito pass. Tevens kan hij als schaduwspits uit de voeten. Toen Booth nog bij La Roca speelde, stond hij een keer tegenover Blaine Chambers, die momenteel uitkomt voor Layton High. Chambers probeerde zijn tegenstander constant uit de wedstrijd te praten, maar Booth gaf geen kik. Aan het einde van het duel stond Booth ingesloten bij de cornervlag, maar door Chambers een panna te geven, kon hij alsnog op het doel af en scoren. “Ik kan je verzekeren dat nog nooit iemand die ik verdedigd heb, zoiets bij mij heeft gedaan. Ach, ik kan straks wel zeggen dat de ster van de nationale ploeg mij heeft gepoort”, lachte Chambers.

De kans is groot dat Bayern binnenkort de komst van Booth bekendmaakt, maar zelf zal hij niet gaan zweven, belooft moeder Kelli: “Hij is rustig. Hij houdt van het spelletje en dat doet hem plezier. Hij zal nooit over zichzelf opscheppen.” Zelf zei de belofte in oktober: “De vaakst terugkerende vraag die mij wordt gesteld is: ‘hoe ben je op dit niveau terechtgekomen?’ Ik vertel dan dat als het mij overkomt, het anderen ook kan overkomen. Ik heb veel te danken aan mijn coaches, familie en ploeggenoten die mij er soms beter hebben laten uitzien dan ik misschien was. Als ik een handtekening moet uitdelen omdat iemand denkt dat ik een bigger deal ben dan zij, dan zeg ik: ‘droom groot en speel nog beter’.”

Naam Taylor Booth

Geboortedatum 13 mei 2001

Club RSL Academy

Positie Aanvallende middenvelder

Sterke punten Schot, passing, fysiek