‘De spelers van Feyenoord waren vervelend, vroegen of ik rustiger wilde doen’

Yassin Ayoub tekende vorige week bij Feyenoord en nam het woensdagavond met zijn huidige club FC Utrecht op tegen zijn nieuwe werkgever. Het treffen in De Galgenwaard eindigde uiteindelijk in een gelijkspel: 1-1. In gesprek met RTV Rijnmond beaamt Ayoub dat het een aparte ervaring was om tegen zijn nieuwe club te spelen.

“Het wordt natuurlijk elke keer aangehaald. Ook de spelers van Feyenoord waren vervelend, vroegen of ik het rustiger aan wilde doen. Maar het hoort erbij”, aldus Ayoub. Hij stelt dat niemand wist van zijn naderende transfer naar Feyenoord, ook Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat niet. "Dat was ook niet nodig, want ik ben erg overtuigd van de ploeg van Feyenoord, een club die bij mij past. Ik ga ook voorop in de strijd en wil heel graag.”

“Daarnaast draag ik een klein stukje creativiteit bij me en ben ik goed in de kleine ruimte. En dat is bij Feyenoord nodig, want daar loopt Feyenoord vaak tegenaan”, vervolgt de middenvelder. Tegenover De Telegraaf voegt hij eraan toe dat hij er naar uitkijkt om met Robin van Persie samen te spelen. De aanvaller maakte woensdagavond zijn rentree bij de Rotterdammers en viel een kwartier voor tijd in voor Dylan Vente.

“Een geweldige speler. Als je ziet hoe handig hij op precies het juiste moment wegliep tussen de linies. Dat is pure kwaliteit”, constateert Ayoub, die zichzelf wel ziet samenspelen met Van Persie. “Ik ben een speler, die een goede steekpass kan geven. Dan is het geweldig samenspelen met een spits, die zulke kwaliteiten heeft.”