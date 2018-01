Dolend Real Madrid moet zaterdagmiddag rekening houden met ‘Ro-Zaza’

Real Madrid stapte na de winst van het WK voor clubteams in slechts drie van de acht officiële duels als winnaar van het veld. Het team van Zinédine Zidane won op 14 oktober 2017 (!) voor het laatst een uitduel in LaLiga. Valencia, dat vijf punten méér én een wedstrijd meer heeft dan Real Madrid, verloor elk van de laatste twee officiële duels. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in Mestalla, zaterdagmiddag vanaf 16.15 uur.

O Valencia won slechts twee van de laatste zeventien duels met Real Madrid in competitieverband: zes remises, negen nederlagen. De laatste zege op los Merengues dateert van februari 2017: 2-1 in Mestalla.

O In acht van de laatste negen ontmoetingen met Real Madrid in LaLiga kwam Valencia precies tweemaal tot scoren.

O Valencia verloor niet één van de laatste drie competitieduels met Real Madrid in Mestalla: twee zeges, één remise. Dat is de beste reeks van de Oost-Spaanse club sinds januari 1992, toen men vijfmaal op rij niet in eigen huis van de Madrilenen verloor.

O Valencia leed slechts één nederlaag in de laatste tien duels in Mestalla in LaLiga. Afgezien van de 0-1 nederlaag tegen Villarreal in december werd zevenmaal gewonnen en twee keer geremiseerd.

O Real Madrid speelde in elk van zijn laatste drie uitduels in LaLiga gelijk. De laatste keer dat men in vier opeenvolgende uitwedstrijden in competitieverband niet verder kwam dan een puntendeling, dateert van april 2006.

O Rodrigo (negen goals, tien punten) en Simone Zaza (tien goals, tien punten), samen ook wel 'Rozaza' genoemd, hebben Valencia dit seizoen vijftig procent van de punten in LaLiga geschonken: twintig/veertig.

O Valencia is de enige club waartegen Marco Asensio namens Real Madrid twee keer in één wedstrijd wist te scoren in LaLiga. De middenvelder heeft nu al zijn hoogste aantal goals in één competitieseizoen geëvenaard: vier goals namens Espanyol in 2015/16.

O Cristiano Ronaldo was betrokken bij dertien doelpunten in zijn laatste negen duels in LaLiga met Valencia: drie assists, tien treffers.

O Valencia maakte dit seizoen in LaLiga zeven goals van buiten het strafschopgebied; meer dan welke club dan ook.

O Marcelino won slechts twee van zijn dertien wedstrijden als trainer in LaLiga tegen Real Madrid: één met Recreativo de Huelva en één met Villarreal, naast drie remises en acht nederlagen.