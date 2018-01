Ajax sluit samenwerking met Japanse club: ‘Nieuwe en belangrijke stap in Azië’

Ajax heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Japanse Sagan Tosu, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De Amsterdammers moeten de club in de komende drie jaar gaan helpen met het opzetten van de jeugdopleiding. Sagan Tosu wil zijn academie graag naar een hoger plan tillen en Ajax zal ondersteuning bieden op het gebied van organisatie en het opleiden van coaches en spelers.

Voor dit soort samenwerkingen heeft Ajax de Ajax Coaching Academy (ACA) opgezet, die mondiaal de kennis van de jeugdopleiding moet delen. De Amsterdammers streven ernaar om op ieder werelddeel dergelijke samenwerkingsverbanden op te zetten. De samenwerking met Sagan Tosu is niet de eerste overeenkomst in Azië, want met het Chinese Guangzhou R&F heeft Ajax een zogenaamd ‘Partnership Program’.

“Dit is een nieuwe en belangrijke stap voor Ajax in Azië. Wij wilden via onze ACA graag met een Japanse club gaan samenwerken en dat is gelukt. Sagan Tosu is in 1997 opgericht en daarmee de jongste club in de Japanse J-League. Ze eindigden vorig seizoen als achtste in de competitie die in Azië wordt gezien als de meest ontwikkelde”, legt algemeen directeur Edwin van der Sar op de website van Ajax uit. Sagan Tosu speelt sinds 2012 op het hoogste niveau in Japan en eindigde tot dusver nooit hoger dan de vijfde plaats.

“Wij denken dat er veel groeipotentieel bij deze club aanwezig is en wij krijgen het vertrouwen om hen verder te helpen met de ontwikkeling van de club, met name via de jeugdopleiding. Er zitten ook commerciële aspecten aan deze overeenkomst”, concludeert Van der Sar. Ook Minoru Takehara, president van Sagan Tosu, toont zich zeer content met de samenwerkingsovereenkomst. “Ons uiteindelijke doel is om deze samenwerking verder uit te bouwen en jeugdspelers door te laten stromen naar een Europese topclub als Ajax.”