‘Everton verwacht dat Klaassen instemt met huurperiode in Turkije’

Fenerbahçe gaat in januari nog een poging ondernemen om Davy Klaassen tijdelijk over te nemen van Everton, zo weet Fanatik te melden. The Toffees willen de overbodige middenvelder erg graag lozen in deze transferwindow, maar op dit moment is er weinig interesse voor Klaassen.

Om die reden wordt door Everton van Klaassen verwacht dat hij instemt met een tijdelijk vertrek naar Fenerbahçe. De rol van de middenvelder bij the Toffees lijkt voorlopig uitgespeeld, zeker nadat manager Sam Allardyce liet doorschemeren dat Klaassen mag vertrekken. "Er lijkt uit al mijn andere spelers simpelweg meer te komen dan uit Davy. Zoals het nu gaat moet ik concluderen dat het gewoon niet werkt met hem”, sprak Big Sam.

Er zijn echter maar weinig clubs die geïnteresseerd zouden zijn in Klaassen. Alleen Newcastle United werd recent in verband gebracht met de middenvelder, die op Goodison Park nog een contract tot medio 2022 heeft. Tot dusver speelde Klaassen dertien wedstrijden voor Everton in alle competities, maar zijn laatste competitiewedstrijd dateert van september. The Toffees telden afgelopen zomer circa 27 miljoen euro neer voor Klaassen.