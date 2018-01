RB Leipzig betaalt miljoenen voor zestienjarig talent van Kopenhagen

RB Leipzig heeft zich versterkt met het zestienjarige talent Mads Bidstrup. Volgens diverse media neemt de club uit de Bundesliga de middenvelder van FC Kopenhagen over voor een bedrag van twee miljoen euro, dat middels bonussen kan oplopen tot 2,7 miljoen euro. Kopenhagen maakt geen melding van de hoogte van de transfersom, maar spreekt van een ‘buitengewoon bedrag’.

De jeugdopleiding van Kopenhagen heeft al diverse grote talenten voortgebracht en Bidstrup heeft al een toptransfer te pakken voordat hij gedebuteerd heeft in het eerste elftal. “Er is veel interesse voor spelers vanuit onze jeugdopleiding”, reageert trainer Stale Solbakken. “We hebben een buitengewoon bedrag aangeboden gekregen voor Mads Bidstrup. “We weten dat Mads en zijn familie deze stap weloverwogen maken. We zwaaien hem uit met een lach en een traan.”

“Dit is een groot eerbetoon aan onze jeugdopleiding”, klinkt het. “De afgelopen zes maanden hebben we spelers verkocht met de hoogste transfersommen in hun leeftijdscategorie. Dit voelt als een grote waardering voor onze dagelijkse werkzaamheden. Het is nog altijd ons plan om spelers op te leiden voor ons eerste team, en hebben de afgelopen jaren al veel aanbiedingen geweigerd. Maar met zo veel getalenteerde spelers, kun je om sommige aanbiedingen niet heen.”