Sergio Ramos steunt Zidane: ‘Maar het is niet aan ons om te beslissen’

Het is crisis bij Real Madrid. Woensdagavond werd de Koninklijke door Leganés uit de Copa del Rey geknikkerd. In LaLiga zijn de resultaten al langer niet om over naar huis te schrijven, Real is terug te vinden op de teleurstellende vierde plaats. Trainer Zinédine Zidane stak na de uitschakeling in het bekertoernooi de hand in eigen boezem en erkende dat zijn baan op het spel staat als Real Madrid het in de Champions League opneemt tegen Paris Saint-Germain. Aanvoerder Sergio Ramos sprak na de 1-2 nederlaag de steun uit namens de ploeg voor de Franse coach.

Zidane werd niet lang geleden nog gezien als een van de beste trainers die Real Madrid ooit heeft gehad. Hij won met de club onder meer twee keer achter elkaar de Champions League, terwijl ook de Spaanse landstitel in de wacht werd gesleept. Inmiddels staat de Franse trainer onder druk. De achterstand op koploper Barcelona is in LaLiga opgelopen tot negentien punten. Nu Real ook nog eens in de Copa del Rey is uitgeschakeld door laagvlieger Leganés, voelde Ramos zich geroepen om zijn steun uit te spreken voor de trainer. “Zidane heeft altijd ons vertrouwen gehad toen we alles wonnen en ook nu heeft hij de steun van de hele groep”, aldus Ramos tegenover diverse Spaanse media.

“Net als het hele team zal ook Zizou zich hier slecht over voelen”, vervolgt de Spaans international. “Het is nu belangrijk om een groep te blijven vormen. We hebben een wonderbaarlijke periode achter de rug. Ik ben niet degene die bepaalt of hij mag blijven of niet." Ramos denk niet dat een eventueel ontslag van Zidane een positief effect zou hebben. “Ik heb hier seizoenen meegemaakt met drie of vier verschillende trainers. Stabiliteit is goed en ik ben geen voorstander van veel veranderingen. Dat kan ik zeggen vanuit mijn eigen ervaringen. Maar dit zijn niet de beslissingen die de spelers moeten nemen. Wij steunen hem uiteraard wel.”

Real Madrid won slechts een van de laatste vijf thuiswedstrijden, inclusief een 0-3 nederlaag tegen Barcelona. De vernederende uitschakeling in het bekertoernooi tegen Leganés, dat tot aan woensdag nog nooit had gewonnen in het Estadio Bernabéu, is een van de dieptepunten in het seizoen. “De recente resultaten zijn slecht”, erkent Ramos. “Na een fantastische periode is het nog lastiger om dit soort nederlagen te slikken. Wij zijn verantwoordelijk, niet de trainer. We hadden meer moeten brengen.”