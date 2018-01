Rutten niet bang voor vergetelheid: ‘Bosz ging toch ook van Tel Aviv naar Ajax?’

Ondanks contact met de KNVB koos Fred Rutten deze week voor een avontuur bij Maccabi Haifa. De oefenmeester had naar eigen zeggen weer zin om aan de slag te gaan en ziet de nodige potentie in de Israëlische club. Rutten is in ieder geval niet bang dat hij bij Maccabi Haifa van de radar verdwijnt, zo vertelt hij tegenover TC Tubantia.

“Nee hoor, waarom? Peter Bosz ging toch ook van Tel Aviv naar Ajax?”, stelt Rutten, die door technisch directeur Mohammed Allach naar de Israëlische havenstad werd gehaald. Rob Maas was tot de komst van Rutten interim-trainer bij Maccabi Haifa, een club die volgens hem de nodige potentie heeft. “Maccabi Haifa is het Feyenoord van Israël, een echte volksclub. Ze hebben het dit seizoen moeilijk, maar er zitten nog regelmatig dertigduizend supporters op de tribune.”

“Om Europees voetbal te halen moeten we heel wat punten in gaan halen. Dat zal niet eenvoudig worden, maar ik zie dit als een mooi project”, vervolgt Rutten. Sinds zijn vertrek bij Al-Shabab uit Dubai in januari 2017 zat de oefenmeester zonder club. Afgelopen tijd werd hij geregeld in verband gebracht met de functie van technisch directeur bij de KNVB. “Maar ik heb de mensen laten weten dat ik nog niet van het veld wil. Ik heb een jaar niets gedaan. Het wordt weer tijd om aan het werk te gaan."