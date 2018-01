Luis Suárez kan zondagavond voor unieke prestatie in Europa zorgen

Barcelona heeft na twintig duels in LaLiga nog altijd geen enkele nederlaag geleden. Het laatste verlies in competitieverband dateert van 8 april 2017, 2-0 bij Málaga. Deportivo Alavés startte het seizoen met acht nederlagen in de eerste negen duels, maar heeft nu slechts drie van de laatste twaalf officiële wedstrijden verloren. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Camp Nou, zondagavond vanaf 20.45 uur.

O De laatste competitienederlaag van Barcelona in het Camp Nou was tegen Deportivo Alavés, in september 2016. In de daaropvolgende 26 LaLiga-duels voor eigen publiek volgden 22 zeges en 4 remises.

O Barcelona was de enige rivaal waar Deportivo Alavés vorig seizoen in de Copa del Rey geen raad mee wist. De Basken gingen in hun eerste bekerfinale in de clubgeschiedenis met 3-1 onderuit, in mei 2017.

O Deportivo Alavés boekte vorige week de eerste remise van het competitieseizoen: 2-2 tegen Leganés, naast zes zeges en dertien nederlagen. De Basken waren tot dat moment de enige club in de top vijf competities van Europa zónder gelijkspel.

O Barcelona, goed voor 17 zeges en 3 remises, kan zondag de beste ongeslagen clubreeks aan 'het begin' van een competitieseizoen evenaren. Het team van Josep Guardiola leed in de eerste 21 duels van 2009/10 niet één nederlaag: 17 zeges, 4 remises.

O De eerste remise van Deportivo Alavés in LaLiga buiten Baskenland vond in het stadion van Barcelona plaats: 1-1, in 1931.

O Barcelona heeft al 27 opeenvolgende LaLiga-duels niet verloren: 24 zeges en 3 remises. Dat is de beste reeks van alle clubs in de top vijf competities van Europa.

O Geen enkele club kreeg meer strafschoppen in LaLiga tegen dan Deportivo Alavés: vijf, net als Real Sociedad. Barcelona daarentegen is de enige club die nog geen enkele penalty tegen zich kreeg gefloten in competitieverband.

O Lionel Messi was in elk van zijn vijf laatste duels in LaLiga goed voor een assist: vijf assists. Slechts twee spelers slaagden er deze eeuw in om in zes competitieduels op rij een doelpunt voor te bereiden: Daniel Alves (2011) en Andrés Iniesta (2013).

O Luis Suárez scoorde in elk van zijn zeven laatste duels in LaLiga: tien treffers. De aanvaller van Barcelona kan zondag de eerste speler in de top vijf competities van Europa worden die in acht opeenvolgende competitiewedstrijden trefzeker is.

O Voormalig Azulgrana Munir El Haddadi was in zijn laatste zeven LaLiga-duels voor Deportivo Alavés bij vijf goals betrokken: twee assists, drie treffers.

O Abelardo Fernández verloor elk van zijn drie ontmoetingen met Barcelona als trainer in LaLiga en zijn team scoorde slechts één keer (veertien tegendoelpunten).