Beugelsdijk trekt zich terug als lijstduwer: ‘Natuurlijk te bizar voor woorden'

Tom Beugelsdijk trekt zich terug als lijstduwer van Groep de Mos, zo vertelt Mattijs Manders tegenover Omroep West. Na een gesprek met ADO Den Haag heeft de verdediger besloten om te stoppen met zijn politieke activiteiten. Volgens Richard de Mos, lijsttrekker van Groep de Mos, is Beugelsdijk onder druk gezet door de club, maar ADO ontkent dit.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart fungeerde Beugelsdijk als stemmentrekker en ambassadeur van Groep de Mos. “In deze fase van de competitie heeft Tom alle aandacht nodig voor het voetballen en heeft daarom besloten af te zien van zijn lijstduwersschap”, zegt Manders, die benadrukt dat Beugelsdijk zélf de beslissing heeft genomen om zich terug te trekken. Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt spelers daarnaast om politiek actief te zijn.

“Als Tom zich niet had teruggetrokken hadden we kunnen zeggen dat de etische code van de FIFA het verbiedt, maar die discussie hebben we niet met elkaar gehad”, aldus Manders. Het nieuws zorgt bij Groep de Mos voor verbazing en verontwaardiging, zo zegt De Mos in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat een corrupt boevennest als de FIFA klaarblijkelijk haar neus ophaalt voor de Nederlandse Grondwet, waarin staat dat iedere Nederlander bij verkiezingen het recht heeft om te kiezen én om verkozen te worden, is natuurlijk te bizar voor woorden.”

“FIFA moet eerst maar eens haar eigen integriteit op orde hebben”, vervolgt De Mos, die dacht dat Beugelsdijk nu onder druk is gezet door ADO Den Haag om zich terug te trekken als lijstduwer van zijn partij. Dit wordt door de club dus ontkent. “Tommie mag hier uiteraard niet onder lijden en moet zich compleet kunnen focussen op de verdediging van ADO.”