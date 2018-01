Publiek ernstig verdeeld over verwachtingen van Robin van Persie

Robin van Persie maakte woensdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) zijn rentree voor Feyenoord. De aanvaller deed negen minuten mee en kreeg nog een goede kans, maar kon de Rotterdammers niet aan een overwinning helpen. Of Van Persie succesvol wordt in De Kuip, daarover zijn de meningen verdeeld.

De afgelopen dagen kon er op onze frontpage gestemd worden op de poll Hoe gaat Robin van Persie het doen bij Feyenoord, denk je? Er werden ruim 21.200 stemmen uitgebracht en 24 procent denkt dat de recordtopscorer van het Nederlands elftal het ‘uitstekend’ gaat doen bij Feyenoord. 32 procent vinkte het vakje ‘voldoende’ aan.

Daar staat tegenover dat bijna de helft van de respondenten niet overtuigd is: 28 procent verwacht dat de 34-jarige linkspoot ‘matig’ gaat presteren bij het team van trainer Giovanni van Bronckhorst en de antwoordmogelijkheid ‘slecht’ werd door 17 procent van de stemmers ingevuld.

In zijn eerste periode bij Feyenoord kwam de 102-voudig international tot 21 doelpunten en 9 assists in 75 officiële wedstrijden. Hij verdiende daarop een transfer naar Arsenal en via Manchester United en Fenerbahçe keerde Van Persie dus terug in de Eredivisie. Feyenoord, dat momenteel vijfde staat in de Eredivisie, speelt zondag thuis tegen ADO Den Haag.