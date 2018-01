‘Natuurlijk kan Younes in Italië leren scoren, dat heeft Mertens ook gedaan’

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de transfer van Amin Younes naar Napoli wereldkundig wordt gemaakt. De transfersom die i Partenopei overmaken naar Ajax kan oplopen tot 7,8 miljoen euro. Ruud Krol, die tussen 1980 en 1984 voor Napoli speelde, vindt dat de koploper van de Serie A goede zaken doet met het binnenhalen van de Duitse vleugelaanvaller.

“Hij heeft een geweldige dribbel, maar zal nooit uitgroeien tot een wereldtopper. Voor nu is het een goede oplossing. Napoli haalt hem op het juiste moment binnen, want alle aandacht gaat nu uit naar de zoon van Patrick Kluivert”, doelt Krol in gesprek met Il Mattino op Justin Kluivert. “Er waren meerdere clubs geïnteresseerd en de prijs lijkt me ook redelijk. Je moet alleen niet verwachten dat hij veel gaat scoren, want dat heeft hij nooit gedaan.”

Krol sluit echter niet uit dat Younes in Italië een neusje voor de goal krijgt. “Natuurlijk kan Younes in Italië leren scoren, dat heeft Dries Mertens ook gedaan. Hij luisterde naar het advies van de coach, het duurde even, maar hij is er duidelijk beter van geworden”, vervolgt de oud-international. “Als aanvaller verdedigt hij ook vaak mee, wat je niet vaak ziet in de Eredivisie. Als hij fysiek in orde is, kan hij al binnen twee weken op het veld staan.”

“In Nederland kunnen clubs nog gemakkelijk spelers kopen, want de salarissen liggen niet zo hoog. Als je een overeenkomst met de club vindt, is de kans groot dat je het vervolgens ook eens wordt met de speler zelf”, aldus Krol, die Napoli wijst op twee andere grote talenten van Ajax. “Twee goede verdedigers: Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Ik denk dat Ajax hen voor een hele hoge prijs zal gaan verkopen.”