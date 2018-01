Real Madrid biedt op Argentijn: ‘Ik kon het gewoon niet geloven’

Lautaro Martínez staat nog altijd in de belangstelling van Real Madrid. De twintigjarige spits van Racing Club bevestigt tegenover TyC Sports een aanbieding van de grootmacht uit LaLiga te hebben ontvangen. Martínez leek eerder overigens nog zo goed als rond met stadsgenoot Atlético Madrid.

“Ik kwam sinds deze ochtend (woensdag, red.) achter de aanbieding van Real. Ik kon het gewoon niet geloven, al is er nog niets concreet”, aldus de Argentijn, die vrijdag nog twee keer scoorde in de oefenwedstrijd tegen Independiente. Het is niet bekend hoeveel De Koninklijke bereid is om te betalen voor Martínez.

In het tot medio 2020 doorlopende contract van Martínez staat in ieder geval een gelimiteerde transfersom van twintig miljoen dollar. “Veel aanbiedingen kwamen binnen en ik besloot te blijven”, doelt de international van Argentinië Onder-20 op de afgelopen maand, waarin hij onder meer een voorstel ontving van Atlético.

“Ik wil met Racing in de Copa Libertadores spelen en vervolgens zien we wel wat er gebeurt. Ik laat mezelf momenteel niet afleiden, ik wil mij richten op Racing Club.” Martínez maakte tot dusverre 10 doelpunten in 36 officiële wedstrijden voor Racing Club en bovendien gaf hij daar 3 assists bij. El Toro, zoals zijn bijnaam luidt, speelde enkel nog voor de vereniging uit Avellaneda.