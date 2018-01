Clubtopscorer Brighton opgepakt wegens belastingfraude van 1,2 miljoen

Glenn Murray heeft woensdag een tijdje op het politiebureau doorgebracht. De spits van Brighton & Hove Albion en zijn vrouw werden gearresteerd op verdenking van belastingfraude, waarbij de fiscus een bedrag van 1,2 miljoen euro misgelopen zou zijn. Na verhoor mocht Murray weer gaan, maar er loopt nog altijd een onderzoek.

Zo zijn er computers en verschillende documenten in beslag genomen. “De man is gearresteerd op verdenking van belastingontduiking en belastingfraude. Het koppel is voorlopig vrijgelaten, maar het onderzoek zal doorgaan”, laat de belastingdienst weten tegenover de BBC. Murray trouwde in 2014 met zijn vrouw Stacey en het echtpaar heeft een dochter.

Sportief gaat het Murray wel voor de wind, want de spits is met zeven doelpunten topscorer van Brighton & Hove Albion, waar hij anderhalf jaar geleden terugkeerde. Hij had eerder tussen 2008 en 2011 bij the Seagulls gespeeld. Verder droeg Murray het shirt van onder meer Crystal Palace, Reading en Bournemouth, dat hem vorig seizoen op huurbasis naar de Engelse zuidkust liet vertrekken. Na zes maanden nam Brighton Murray voor een bedrag van 3,5 miljoen euro over.