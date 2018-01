Crisis bij Real: ‘Of mijn baan dan op het spel staat? Natuurlijk’

Zinédine Zidane steekt de hand in eigen boezem. Real Madrid werd woensdagavond in de kwartfinale van de Copa del Rey na een 1-2 nederlaag in het Santiago Bernabéu uitgeschakeld door Leganés en de 45-jarige trainer houdt zichzelf daarvoor verantwoordelijk, zo vertelde hij op de persconferentie.

“We speelden een eerste helft… dat kan gewoon niet. Het is een terechte nederlaag, want we deden niet wat we wilden en moesten doen. Het is een mislukking en daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. Ik ben erg teleurgesteld, dit is een bittere pil om te slikken. Of dit mijn ergste avond was als coach van Real? Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid voor wat ik doe en ja, dit is mijn ergste avond”, zo wordt de Fransman geciteerd door de Spaanse media.

“Ik begrijp niet wat er gebeurd is, maar we moeten nu kijken hoe we hier van gaan herstellen. Of ik boos ben op mijn spelers? Nee, ik ben boos op mezelf. Mijn spelers hebben er alles aan gedaan, ze hebben gerend en waren bij vlagen niet goed genoeg, maar dat is mijn fout. De oplossing is om te blijven werken. Ik ga naar de situatie kijken en ga daar aan werken. We moeten ons verbeteren, ja, ik erken dat dit mijn falen is.”

“Ik moet nu de oplossingen zien te vinden om het team effectiever te laten voetballen. Ik heb er geen spijt van dat ik Gareth Bale en Cristiano Ronaldo niet heb laten spelen, maar ik neem wel de volledige verantwoordelijkheid voor wat ik doe. Ik heb een competitief elftal opgesteld tegen Leganés. Op papier tenminste, want in de eerste helft waren we niet goed genoeg. We moeten onze excuses aanbieden aan de fans, de situatie accepteren en onszelf herpakken. 2018 is nog niet voorbij, we kunnen ons alleen nog focussen op de komende wedstrijden.”

Het eerstvolgende duel van Real is dat met Valencia van komende zaterdag en daarna volgen wedstrijden tegen Levante, Real Sociedad en Paris Saint-Germain. Op de vraag of de baan van Zidane op het spel komt te staan als hij niet presteert in het Champions League-tweeluik met PSG, antwoordde hij: “Natuurlijk, dat is wel duidelijk. Ik ben hier verantwoordelijk voor, want ik ben de trainer.” Zidane verlengde eerder nog zijn contract tot de zomer van 2020 bij de huidige nummer vier van LaLiga.