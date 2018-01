ADO fluit Beugelsdijk terug: ‘Dan moet hij vergaderen over fietsenrekken’

Tom Beugelsdijk staat op de kieslijst van Groep de Mos. De verdediger van ADO Den Haag staat op de laatste plek en fungeert als stemmentrekker en ambassadeur van de politieke partij, maar zal zich binnenkort waarschijnlijk terugtrekken. De Telegraaf schrijft dat voetballers volgens de ethische code van de FIFA ‘politiek neutraal’ moeten blijven.

Algemeen directeur Mattijs Manders geeft aan dat Beugelsdijk zich officieel voor 15 februari moet terugtrekken, al heeft hij wel begrip voor de actie: “Hij doet dit vanuit al zijn positivisme en enthousiasme, maar ik heb hem verteld dat hij, wanneer hij 10.000 voorkeursstemmen haalt, moet vergaderen over fietsenrekken in Scheveningen of het kappen van bomen (…) Ik ga ervan uit dat Tom uit vrije wil de keuze maakt om zich terug te trekken.”

De 27-jarige Beugelsdijk is al langer aanhanger van Groep de Mos, een Haagse oppositiepartij die wordt geleid door voormalig PVV-Kamerlid Richard de Mos. “Ik ben een echte Haagse jongen en Groep de Mos staat vóór de stad Den Haag”, liet hij in januari vorig jaar in een persbericht weten. Hij riep de inwoners van de stad op om de partij te steunen in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

“Tommie staat voor alles wat Haags is. Zijn onverzettelijkheid op het veld, waar hij knokt voor iedere meter, getuigt van de juiste mentaliteit. Wij doen elke dag hetzelfde, maar dan voor onze mooie stad”, reageerde fractievoorzitter De Mos. Naast Beugelsdijk staan ook prominenten als Raymond van Barneveld en John van Zweden op de kieslijst.