KNVB wijst ‘belangrijkste kandidaat’ aan voor hoofd jeugdopleiding

De KNVB is op zoek naar een technisch directeur en een bondscoach, maar hoopt ook nog een directeur voetbalontwikkeling aan te stellen, een hoofd jeugdopleiding. Voor die functie is Aloys Wijnker volgens De Telegraaf ‘de belangrijkste kandidaat’.

De 42-jarige Wijnker werkte sinds 1999 voor AZ en was er van 2005 tot 2012 hoofd opleiding. Hij werkte samen met onder anderen Louis van Gaal. Wijnker vertrok in 2016 naar de Amerikaanse voetbalbond en werd in maart vorig jaar gepromoveerd tot ‘Director of the Boys U.S. Soccer Development Academy’. In die functie moest hij het technisch beleid van de voetbalacademie uitzetten en de kwaliteit van de jeugdopleidingen verbeteren.

Wijnkers contract loopt eind 2018 af en eind vorig jaar liet hij volgens De Telegraaf al weten terug te willen keren naar Nederland: “Ik sta voor alles open. Leidinggevende functies op technisch vlak boeien me enorm.”