‘Meest beloftevolle cursist’ populaire kandidaat voor FC Groningen

FC Groningen maakte woensdag bekend dat men na het seizoen afscheid neemt van Ernest Faber. De club moet dus op zoek naar een nieuwe trainer en volgens De Telegraaf is Danny Buijs ‘populair’ onder de achterban. Zijn komst naar het Noordlease Stadion wordt verder ‘reëel’ genoemd.

“Hij heeft een sterke eigen visie, is jong en zit vol ambitie. Hij wil op dit moment geen enkel commentaar geven en houdt zich bezig met zijn huidige club Kozakken Boys”, zo valt er te lezen. De 35-jarige Buijs is sinds 2014/15 als coach werkzaam bij Kozakken Boys, werd kampioen in de Topklasse Zaterdag en promoveerde naar de tweede divisie.

Buijs, die momenteel op de trainerscursus zit voor het hoogste trainersdiploma, maakte in september bekend dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is in Werkendam. Hij zei toe te zijn aan ‘een nieuwe uitdaging’: “Ik ben de club dankbaar voor de geboden kans om als jonge onervaren trainer te mogen werken bij een mooie club als Kozakken Boys. De afgelopen seizoenen waren een geweldige leerschool waarin ik mezelf enorm heb kunnen ontwikkelen.”

Buijs werd in december nog gecomplimenteerd door Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf. De verslaggever schreef in zijn column dat Arne Slot, assistent-trainer van AZ, en Buijs ‘de meest beloftevolle cursisten op de huidige cursus Coach Betaald Voetbal’ zijn. Als speler kwam Buijs overigens drie seizoenen uit voor FC Groningen; in die periode groeide de middenvelder uit tot een publiekslieveling.