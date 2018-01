Update: ‘Newcastle keert op korte termijn bij Feyenoord terug met hoger bod’

Nicolai Jörgensen is nog altijd speler van Feyenoord. De spits staat in de belangstelling van Newcastle United, maar die club zal met meer over de brug moeten komen om Martin van Geel te overtuigen. De technisch directeur neemt het eerste voorstel van 14,5 miljoen euro ‘niet serieus’.

Het Algemeen Dagblad benadrukt dat Van Geel een vraagprijs van bijna 25 miljoen euro hanteert en dat hij de 27-jarige Jörgensen anders niet laat vertrekken. De Deen kan bij Newcastle United overigens tweeënhalf miljoen per jaar verdienen en binnen vijf seizoenen zou hij dus 12,5 miljoen euro kunnen opstrijken, zo schrijft de ochtendkrant.

Giovanni van Bronckhorst bevestigde woensdagavond na het duel met FC Utrecht (1-1) dat er ‘interesse’ is: “Maar ik heb niet van Martin gehoord dat er onderhandelingen zijn. Je weet dat er in deze fase van de transferwindow veel kan gebeuren. We zullen daarom af moeten wachten wat de komende dagen gaan brengen”, zei de trainer tegen RTV Rijnmond.

“Je bent altijd afhankelijk van de markt. Zeker als een Engelse club geïnteresseerd is kan het snel gaan”, besloot de oud-verdediger. Jörgensen, 28-voudig international, speelt sinds de zomer van 2016 voor Feyenoord en heeft nog een contract tot medio 2021. Hij maakte tot dusverre 34 doelpunten in 61 officiële wedstrijden voor de Kuipbewoners.

Update 25 januari 10.05 - 'Newcastle keert op korte termijn bij Feyenoord terug met hoger bod'

Newcastle United geeft niet op nadat het eerste voorstel door Feyenoord van tafel is geveegd. Volgens the Guardian keren the Magpies met een bedrag van 18,4 miljoen euro terug bij Martin van Geel, technisch directeur van de Rotterdammers. Hij zou echter pas serieus in gesprek gaan bij een aanbieding van twintig miljoen euro. Als Newcastle United opnieuw een afwijzing krijgt van Feyenoord, verlegt het de aandacht naar Islam Slimani van Leicester City.