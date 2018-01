Ajax incasseert maximaal 7,8 miljoen euro voor ‘Ferrari’

Ajax en Napoli hebben een akkoord bereikt over de transfer van Amin Younes, zo meldden onder meer journalist Gianluca Di Marzio en De Telegraaf woensdagmiddag al. Het gaat om een bedrag van vijf miljoen euro, maar Ajax gaat waarschijnlijk nog meer verdienen aan de verkoop van de aanvaller.

De Telegraaf schrijft donderdag dat Ajax door ‘eenvoudig te verzilveren bonussen’ 7,8 miljoen euro kan verdienen aan de verkoop van de 24-jarige Younes. Daar blijft het mogelijk niet bij daar de huidige nummer twee van de Eredivisie tevens een doorverkooppercentage heeft afgedwongen bij i Partenopei.

Verwacht wordt dat de clubs de deal een dezer dagen bekendmaken. Younes, vijfvoudig international van Duitsland, gaat een contract voor vierenhalf jaar tekenen en gaat een jaarsalaris van anderhalf miljoen euro netto opstrijken in het Stadio San Paolo. Met de transfer naar de Serie A komt er een wens in vervulling voor de Libanese Duitser.

Younes wil met het oog op het WK immers op een hoog niveau minuten maken om zich in de kijker te spelen bij bondscoach Joachim Löw. Zaakwaarnemer Nicola Innocentin hamerde bij directeur spelersbeleid Marc Overmars op het belang van een transfer: “Marc, Amin is een Ferrari die stilstaat. Hij moet uit de garage”, zei de agent. Swansea City bood volgens de krant tien miljoen euro, maar Younes had zijn zinnen reeds gezet op een overstap naar Napels.

Zodoende komt er na tweeënhalf jaar een einde aan de samenwerking tussen de linksbuiten en Ajax. Hij werd in de zomer van 2015 voor tweeënhalf miljoen euro overgenomen van Borussia Mönchengladbach en kwam in Amsterdam tot 17 doelpunten en 24 assists in 96 officiële wedstrijden. Younes tekende een contract tot medio 2018 en dat contract kon door een optie nog met een jaar worden verlengd, maar dat gaat dus niet meer gebeuren.