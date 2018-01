Van Marwijk gaat naar WK: ‘Hij is een trainer van wereldklasse’

Bert van Marwijk is aangesteld als de nieuwe bondscoach van Australië. Voetbalbond FFA maakte in de nacht van woensdag op donderdag bekend dat de 65-jarige Nederlander is gecontracteerd om het elftal naar succes te leiden op het aankomende WK in Rusland.

“Ik weet veel van de spelers en van hoe het team speelt sinds ik met Saudi-Arabië tegen Australië gespeeld heb. Ik ben ook onder de indruk geraakt van hoe de FFA de nationale ploeg de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Ik wil Steven Lowy, David Gallop en Luke Casserly van de bond bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij stellen”, aldus Van Marwijk via de officiële kanalen van the Socceroos.

“Ik zal het team meegeven dat we niet alleen naar Rusland gaan om ons best te doen, want ik wil dat we onze wedstrijden gaan winnen”, besluit de voormalig bondscoach van Saudi-Arabië, Nederland en ex-trainer van Hamburger SV, Feyenoord, Borussia Dortmund en Fortuna Sittard. Bondsvoorzitter Steven Lowy omschrijft het binnenhalen van Van Marwijk als een ‘geweldig resultaat voor het Australische voetbal’.

“Hij is van wereldklasse. Hij heeft Oranje naar de WK-finale geleid en Saudi-Arabië naar het WK en het belangrijkste is misschien nog wel dat hij veel van ons team weet en van hoe we spelen. Al die ervaringen maken van Van Marwijk een logische keuze voor ons “, aldus Lowy. Ook Jürgen Klinsmann, Luiz Felipe Scolari, Marcelo Bielsa, Graham Arnold en Louis van Gaal werden genoemd als kandidaten, maar de keuze is dus gevallen op Van Marwijk.

Voetbal International meldt dat Van Marwijk zich opnieuw zal laten assisteren door onder anderen Mark van Bommel, Taco van den Velde en Roel Coumans. Zij behoorden in Saudi-Arabië ook al tot de technische staf van de oud-aanvaller van onder meer MVV Maastricht en Go Ahead Eagles. Van Marwijk werd in september ontslagen bij Saudi-Arabië, maar na het vertrek van Edgardo Bauza werd hij teruggevraagd. Van Marwijk bedankte echter voor een rentree waarop De Zonen van de Woestijn in zee gingen met Juan Antonio Pizzi.