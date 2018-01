‘Ajax is een club waar ik naartoe wil, maar dat zijn Feyenoord en PSV ook’

Zakaria Labyad speelde woensdagavond misschien wel zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht. De aanvaller deed 86 minuten mee in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-1) en herhaalde na afloop dat hij uit is op een transfer. Ajax zou nog altijd serieuze plannen hebben om de vijfvoudig international van Marokko in te lijven.

“Ajax is zeker een club waar ik naartoe wil, maar dat geldt ook voor Feyenoord, PSV en buitenlandse clubs. Ik wil gewoon een stap omhoog maken. Dat wil denk ik iedere voetballer wel”, zei de 24-jarige Labyad voor de camera van FOX Sports. Sinds de overstap van Erik ten Hag naar Ajax heeft Labyad contact met de trainer gehad, zo erkende hij.

“Dat ging niet over Ajax, maar over mezelf, over hoe ik me voel en hoe het trainingskamp was. Hij zei gewoon dat ik zo door moest gaan. Verder laat ik het aan de club en mijn zaakwaarnemer. Ik wil me gewoon focussen en zondag van Ajax winnen”, doelde hij op de thuiswedstrijd die vanaf 12.30 uur wordt afgewerkt tegen de Amsterdammers.

Labyad erkende eerder op de woensdag dat hij niet alleen binnenlandse opties heeft: “Mocht het geen Nederlandse club worden, er is momenteel ook concrete belangstelling uit het buitenland. Dus ik heb een aantal opties. Het gaat er ook om dat Utrecht er met een club uitkomt. Als dat gebeurt, dan zal ik verkassen.” Labyad heeft nog een contract tot medio 2020.