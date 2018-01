Van Persie geniet van terugkeer: ‘Ook nog bij m’n eigen club’

Robin van Persie is blij om terug te zijn op de Nederlandse velden. De aanvaller tekende maandag een contract voor anderhalf jaar bij Feyenoord en maakte woensdag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) zijn rentree. “Het was hartstikke fijn om weer te spelen, dat was veel te lang geleden. En dan ook nog bij m'n eigen club.”

Van Persie viel na 81 minuten in en kreeg nog een kans om Feyenoord naar de zege te schieten. “Ik baal wel van die kans, die had ik er heel graag ingeschoten. Maar ik ben blij om terug te zijn en weer minuten te maken”, zei hij voor de camera van FOX Sports. “Het voelt vertrouwd. Het is een mooie reis geweest, maar ik ben ook erg blij om terug te zijn bij de club waar ik ben opgegroeid en van mijn 12e tot 21e gespeeld heb. Ik ben blij met deze kans en ik ga er alles aan doen om er wat moois van te maken.”

GE-WEL-DIG! 😍 Het hele stadion klapt bij de invalbeurt van Robin van Persie. Welkom terug, Robin! 👏👏👏👏👏👏 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 24 januari 2018

Topfit is de recordtopscorer van het Nederlands elftal nog niet: “Ik voel me echt goed, maar er zit een verschil tussen je goed voelen en veel minuten kunnen maken. Feit is dat ik vijf maanden niet heb gespeeld. We gaan het rustig opbouwen, stapje voor stapje. En in de tussentijd lekker genieten (…) Ik ben ooit gaan voetballen omdat ik het zo leuk vond. En dat vind ik nog steeds”, aldus de linkspoot, die begrijpt dat de fans hoge verwachtingen van hem hebben.

“Ik weet hoe het werkt. Het is een grote club, dan heb je veel meningen. Dat hoort bij topvoetbal. Maar sinds ik hier ben, krijg ik veel positieve reacties. Ik hoop dat ik die mensen en mezelf - blij kan maken.” Toen Van Persie inviel klapten niet alleen de supporters van Feyenoord, maar ook die van FC Utrecht de handen stuk. Trainer Giovanni van Bronckhorst kon daar wel van genieten, zo vertelde hij aan de verslaggever van FOX Sports.

“Dat bijna het hele stadion applaudisseerde was mooi om te zien. Je merkte de waardering van de mensen toen hij erin kwam. Robin heeft al heel veel betekend voor het Nederlandse voetbal”, aldus Gio. “Ik vond het heel leuk om te zien hoe hij speelde. Hij bracht meteen energie in de ploeg. Bijna heeft ons dat twee punten meer opgeleverd.” Het doelpunt van Feyenoord werd gemaakt door Sam Larsson; voor de Domstedelingen kwam Gyrano Kerk op het scorebord terecht.