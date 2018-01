Leganés stunt en knikkert Real Madrid uit Copa del Rey

Real Madrid ligt uit de Copa del Rey. De Koninklijke boekte vorige week donderdag een 0-1 overwinning op Leganés en de return leek dan ook een formaliteit te zijn, maar in het eigen Santiago Bernabéu ging het woensdagavond mis: 1-2. De afgelopen vier jaar bereikte Real steeds de halve finale van het bekertoernooi.

Real kijkt in de competitie tegen een achterstand van negentien punten aan op koploper Barcelona, is in de Champions League gekoppeld aan het ijzersterke Paris Saint-Germain en de Copa del Rey werd door menigeen gezien als misschien wel de enige prijs die men dit seizoen naast de Supercopa en het WK voor clubteams nog zou kunnen pakken. Door die ambitie kan nu ook een streep daar Real is gestrand in de kwartfinale. Leganés begon heel aardig en raakte al vroeg in de wedstrijd, na een vrije trap van Claudio Beauvue, de paal van doelman Kiko Casilla. Leganés domineerde het middenveld met de Braziliaanse strateeg Gabriel en kwam na ruim een half uur spelen op voorsprong.

WAT?! 🙄 Bij deze stand ligt Real Madrid C.F. uit de beker! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 24 januari 2018

Javi Eraso profiteerde van een slippertje van Nacho Fernández en liet Casilla met een prachtig schot in de bovenhoek kansloos: 0-1. De voorsprong voor los Pepineros mocht niet eens onverdiend worden genoemd. Via onder anderen Karim Benzema en Isco probeerde Real in het laatste kwartier van de eerste helft tot kansen te komen, maar Leganés hield relatief eenvoudig stand en het publiek trakteerde de thuisploeg op een fluitconcert. Zinédine Zidane voerde geen wissels door in de rust en zag Benzema er twee minuten na de pauze 1-1 van maken. De Fransman chipte de bal na een pass van Lucas Vázquez over de uitkomende doelman Nereo Champagne heen. Bernabéu slaakte een zucht van opluchting.

Zidane hoopte dat zijn pupillen konden doorpakken, maar dat lukte niet. Sterker: Leganés kwam acht minuten na de gelijkmaker opnieuw op voorsprong. De uitblinkende Gabriel won het duel van Theo Hernández en kopte uit een hoekschop van Eraso hard raak: 1-2. Zidane liet Luka Modric, Dani Carvajal en Borja Mayoral warmlopen. Ze vielen gedrieën in, maar konden een nederlaag niet voorkomen. De beste kans was nog voor Benzema, maar zijn inzet werd gekeerd door Champagne. Real verliet met het schaamrood op de kaken het veld en moet zich nu richten op de uitwedstrijd van komende zaterdag tegen Valencia.