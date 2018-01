Traoré schittert bij terugkeer in basis en schiet Lyon ronde verder

Olympique Lyon heeft zich in navolging van Paris Saint-Germain geplaatst voor de achtste finale van de Coupe de France. Met een excellerende Bertrand Traoré was het team van Bruno Génésio woensdagavond met 2-3 te sterk voor AS Monaco. Traoré was goed voor een doelpunt en een assist in het Stade Louis II.

Traoré begon voor het eerst sinds november in de basis en was direct van waarde, want de voormalig aanvaller van onder meer Ajax en Vitesse maakte er na twintig minuten 1-1 van. Hij ontving de bal van Kenny Tete, kopte die over Andrea Raggi heen en schoot met zijn linker binnen in de 21e minuut. Vier minuten later bogen les Gones de score helemaal om, want toen tikte Mariano Diáz via Djibril Sidibé de 1-2 binnen. In de actie die daaraan voorafging knalde Memphis Depay tegen de dwarsligger.

Lyon had de openingstreffer van Stevan Jovetic (kopbal uit een vrije trap) daarmee weggepoetst en nam de minimale marge mee de kleedkamer in. In de tweede helft bouwde Lyon die verder uit, want het was Díaz die er na 55 minuten met een kopbal 1-3 van maakte. De loepzuivere assist kwam van de voet van Traoré. Díaz was na een uur dicht bij zijn tweede treffer, maar dit keer redde Seydou Sy bekwaam, de doelman die in het veld was gekomen voor de geblesseerd geraakte Diego Benaglio.

Depay liet zich kort na dit moment ook gelden, maar het van richting veranderde schot van de Oranje-international zeilde naast. Een kleine twintig minuten voor tijd deed Monaco wat terug: Rony Lopes kreeg de bal in de zestien aangespeeld door Keita Baldé en drukte van dichtbij af. Het was weer spannend in het vorstendom, maar Lyon trok de voorsprong over de streep en blijft zodoende in de race voor de eerste eindzege in de Coupe de France sinds 2011/12. Depay en Tete deden beiden negentig minuten mee.