Arsenal dankt pechvogel Rüdiger en treft Manchester City in finale

Arsenal heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de EFL Cup. De ploeg van Arsène Wenger boog woensdagavond voor eigen publiek een 0-1 achterstand om tegen Chelsea: 2-1. Verdediger Antonio Rüdiger van Chelsea bereidde beide tegendoelpunten onbedoeld voor. In de finale wacht op 25 februari een wedstrijd tegen Manchester City op Wembley.

Twee weken geleden bleef het negentig minuten lang 0-0; ditmaal lag de bal binnen twaalf minuten al driemaal in het net. De eerste keer telde het doelpunt niet - Pedro stond buitenspel toen hij raak kopte op aangeven van César Azpilicueta - maar de twee treffers daarna waren wel geldig. Eden Hazard verscheen als eerste op het scoreformulier. De Belg ontving de bal van Pedro en ontsnapte aan de aandacht van de achterhoede van Arsenal. Oog in oog met David Ospina maakte Hazard geen fout. Arsenal ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en die viel al gauw.

Na een hoekschop van Mesut Özil kopte Nacho Monreal tegen Rüdiger, die de bal daardoor achter zijn eigen doelman werkte. Het scenario leek dus geschetst voor een spektakelstuk, maar dat bleef uit. Na de vurige start hadden beide teams het moeilijk met kansen creëren. In de blessuretijd van het eerste bedrijf zeilde een inzet van Özil net naast en dus bleef het bij 1-1. In de tweede helft kwam Arsenal op voorsprong en opnieuw was Rüdiger de pechvogel aan de zijde van de bezoekers.

Alexandre Lacazette dribbelde in het strafschopgebied en wilde de bal voorbrengen. Via het been van Rüdiger kwam het leer terecht voor de voeten van Xhaka, die op de juiste plek stond om er 2-1 van te maken. Een kwartier voor tijd had Iwobi de beslissing op zijn schoen voor Arsenal. Özil behield het overzicht en vond de aanvaller, die uit kansrijke positie voor een laag schot koos. Willy Caballero blokkeerde de inzet met de voet. Arsenal kwam niet in grote problemen en bereikte voor de derde keer onder Wenger de finale van de EFL Cup; de Fransman wist het toernooi nog nooit te winnen.