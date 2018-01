Dzeko slaat in extremis toe in mogelijk laatste wedstrijd voor AS Roma

AS Roma heeft punten laten liggen in de strijd om een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De nummer vijf van de Serie A speelde woensdag met 1-1 gelijk tegen Sampdoria en Edin Dzeko maakte in blessuretijd de gelijkmaker. Fabio Quagliarella scoorde voor de thuisploeg en heeft nu negen van de laatste twaalf competitiedoelpunten van i Blucerchiati voor zijn rekening genomen.

Roma speelde een verdienstelijke eerste helft en dacht met een doelpuntloze stand de rust in te gaan, maar Quagliarella besloot anders. De geroutineerde aanvaller mocht in de blessuretijd aanleggen vanaf elf meter, na een handsbal van Aleksandar Kolarov, en schoot onberispelijk binnen. Roma vond dat die treffer niet had mogen tellen omdat er eerder een overtreding zou zijn begaan op Kevin Strootman, maar Daniele Orsato liet doorspelen. Roma kreeg zelf de nodige kansen om in de eerste helft op voorsprong te komen.

Dzeko, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Chelsea en mogelijk zijn laatste duel voor de Romeinen speelde, schoot over en zag een poging geblokt worden, terwijl Radja Nainggolan op Emiliano Viviano stuitte en ook Lorenzo Pellegrini de doelman op zijn weg vond. In de tweede helft kwam het eerste gevaar van Samp: Duván Zapata schoot van binnen het strafschopgebied hoog over. Na ruim een uur spelen kreeg de thuisploeg uit Genua een betere mogelijkheid en leek de 2-0 ook daadwerkelijk te vallen.

Doelman Alisson hield een vrije trap van Gianluca Caprari echter met één hand katachtig uit de kruising en daardoor bleef AS Roma in leven. De hoofdstedelingen kregen vervolgens diverse kansen om de stand gelijk te trekken, maar onder anderen Pellegrini, Dzeko en Mirko Antonucci slaagden er niet in om het net achter Viviano te laten bollen. In de 91e minuut werd het toch nog 1-1: Dzeko kopte tegendraads raak na een voorzet vanaf de linkerflank. Roma staat nu met 41 punten op de vijfde plaats en heeft twee punten minder dan nummer vier Internazionale. Men gaat volgende week zondag op bezoek bij Hellas.