Van Persie kan puntverlies niet afwenden tijdens korte invalbeurt

FC Utrecht en Feyenoord hebben elkaar tijdens het onderlinge inhaalduel in evenwicht gehouden. In De Galgenwaard kwamen de Rotterdammers op voorsprong via Sam Larsson, waarna Gyrano Kerk de eindstand bepaalde. Tien minuten voor tijd maakte Robin van Persie als invaller zijn langverwachte rentree bij Feyenoord. Het duel zou eigenlijk op 10 december gespeeld worden, maar werd afgelast vanwege de hevige sneeuwval. Feyenoord blijft vijfde staan, met drie punten meer dan nummer zes FC Utrecht.

Luid applaus klonk tijdens de warming-up voor Van Persie, maar het was Dylan Vente die begon als vervanger van de geschorste Nicolai Jörgensen. In de openingsfase kwam de spits er nauwelijks aan te pas. Beide ploegen lieten in aanvallend opzicht weinig zien en daarom kwam het duel langzaam tot ontbranding. Halverwege de eerste helft leverde de eerste kleine kans echter een doelpunt op. Steven Berghuis vond Larsson langs het strafschopgebied, waarna de Zweed zijn geluk beproefde met een schot. De bal kende een verraderlijke stuit, die keeper David Jensen op het verkeerde been zette: 0-1.

FC Utrecht, met toekomstig Feyenoorder Yassin Ayoub binnen de lijnen, stelde er nagenoeg niks tegenover voor eigen publiek. Feyenoord had de bal, maar kon daar ook weinig mee op het beroerde grasveld. Pas zeven minuten voor rust kwam de thuisploeg in de buurt van doelman Brad Jones. Een gevaarlijke situatie leverde het niet op. Er leek dus geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord, maar uit het niets sloeg Utrecht toch toe. Ayoub vond Kerk, die opstoomde en zich langs Renato Tapia knokte. Oog in oog met Jones liet hij de keeper kansloos.

De tweede helft was vervolgens een stuk onderhoudender. Het spel golfde op en neer en beide ploegen gingen op jacht naar de voorsprong. Utrecht werd steeds dreigender en stuitte meermaals op Jones. Na ruim een uur moest de keeper redding brengen op de tot dan toe grootste kans van het tweede bedrijf: vanuit het strafschopgebied werd Zakaria Labyad bereikt door Cyriel Dessers en schoot de aanvallende middenvelder hard op doel. Jones ging naar de grond en hield het ,leer ternauwernood uit zijn doel.

Vervolgens oogde de sluitpost ook onzeker na een vrije trap van Labyad van grote afstand, maar hij had de bal wel. Feyenoord bleef dus overeind en ondertussen liep Van Persie zich warm. Tien minuten voor tijd was het moment eindelijk daar en begon hij aan zijn eerste Eredivisie-wedstrijd in 5015 dagen: hij nam het record over van Daan Netten (4834) en kreeg ook applaus van een deel van het thuispubliek. Van Persie oogde gretig en liet in de blessuretijd een aardige kans liggen om Feyenoord alsnog de zege te bezorgen. De landskampioen blijft dus wachten op de eerste zege van 2018.