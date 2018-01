Chelsea doet ‘oninteressant’ bod: ‘Hij speelt hier, de rest is niet relevant’

The Guardian meldde woensdag dat AS Roma en Chelsea een akkoord hebben bereikt over Edin Dzeko en Emerson Palmieri, maar daar is volgens Monchi geen sprake van. De sportief directeur van i Giallorossi laat aan Mediaset weten dat in ieder geval Dzeko voorlopig in het Stadio Olimpico blijft.

“Roma luistert net als alle andere clubs in de wereld naar inkomende aanbiedingen. Niet alleen voorstellen voor Edin, maar ook voor andere spelers in de selectie. We zijn bereid om te luisteren en dan nemen we een beslissing. Dzeko speelt nu hier en de rest is niet belangrijk, wat inhoudt dat het binnengekomen bod voor hem niet interessant was”, aldus Monchi.

“Ik weet niet welke persoonlijke voorwaarden er zijn aangeboden aan de speler, want ik ben zijn zaakwaarnemer niet. Ik praat alleen namens AS Roma: als we een bod binnenkrijgen, dan kijken we daarnaar en nemen we een beslissing. Als sportief directeur moet ik naar het economische en sportieve aspect kijken. Ik moet naar beide aspecten kijken, anders had ik net zo goed Lionel Messi kunnen contracteren.”

The Guardian meldde dat de clubs elkaar hadden gevonden in een transfersom van vijftig miljoen euro, een som die door variabelen met vijftien miljoen zou kunnen oplopen. De 31-jarige Dzeko schijnt een contract tot medio 2020 te kunnen tekenen op Stamford Bridge en zou daar Michy Batshuayi moeten vervangen. Als de Bosniër binnen is, mag de Belg namelijk op huurbasis vertrekken.