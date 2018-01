Wedstrijd in 2. Bundesliga gestaakt vanwege hartaanval bij trainer

De competitiewedstrijd tussen SV Darmstadt en FC Kaiserslautern is woensdagavond in de rust gestaakt. De trainer van de bezoekende partij, Jeff Strasser, kreeg in de kleedkamer een hartaanval en is naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt Sky.

FC Kaiserslautern laat het vooralsnog bij een korte verklaring via Twitter: “Lieve FCK-fans, zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben meegekregen, is de uitwedstrijd in Darmstadt gestaakt. De reden daarvoor is een medisch incident. Onze hoofdtrainer Jeff Strasser is voor controle op weg naar het ziekenhuis.”

Strasser klaagde volgens het televisiestation over ‘misselijkheid en duizeligheid’ en kreeg vervolgens een hartaanval. De stadionomroeper sprak van een ‘medisch noodgeval’ en liet om 19.58 uur weten dat de wedstrijd niet zou worden hervat. De scheidsrechter van dienst was Bastian Dankert uit Rostock.

De 43-jarige Strasser is een Luxemburger die sinds september aan het roer staat bij Kaiserslautern. Hij was eerder zeven jaar lang de trainer van CS Fola Esch uit zijn vaderland en won met die club in 2013 en 2015 de landstitel. Als verdediger kwam Strasser uit voor onder meer FC Metz, Kaiserslautern en Borussia Mönchengladbach. Hij speelde 98 interlands voor Luxemburg en scoorde daarin zeven keer.