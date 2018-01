PSG overleeft twee strafschoppen; frustrerende avond voor Cavani

Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de Coupe de France, het eerste bekertoernooi van Frankrijk. De titelverdediger was woensdagavond in het eigen Parc des Princes met 4-2 te sterk voor En Avant de Guingamp, dat in de Ligue 1 op de negende plaats staat. De bezoekers scoorden uit twee strafschoppen, maar gingen dus wel onderuit in Parijs.

PSG kwam na een kwart wedstrijd op voorsprong door een kopbal van Adrien Rabiot uit een hoekschop van Ángel Di María. Laatstgenoemde stond vervolgens ook aan de basis van de 2-0, want uit de vrije trap van Di María tikte Lucas Deaux de bal per ongeluk achter zijn eigen doelman. PSG leek op rozen te zitten en had er 3-0 van kunnen maken, ware het niet dat Edinson Cavani een goede kans miste. Na 33 minuten deed EA Guingamp wat terug.

Marcus Thuram mocht na een overtreding van Kevin Trapp op Yeni N’Gbakoto aanleggen vanaf elf meter en de zoon van oud-verdediger Lilian faalde niet: 2-1. Het bezoek uit Bretagne hoopte de stand in de tweede helft gelijk te kunnen trekken, maar dat lukte niet. De thuisploeg maakte er na 64 minuten namelijk 3-1 van: Javier Pastore liep met zijn hoofd tegen een voorzet van Julian Draxler aan en liet Karl-Johan Johnsson, voormalig doelman van onder meer NEC, kansloos.

Guingamp gaf echter niet op en maakte de achterstand een kwartier voor tijd draaglijker: Thomas Meunier veroorzaakte met een overtreding op Coco een strafschop en N’Gbakoto wist met dat buitenkansje wel raad. Verder kwam Guingamp niet, want PSG maakte er via Marquinhos nog 4-2 van, al zal Cavani waarschijnlijk niet heel best slapen. Hij miste ook in de tweede helft een goede kans en liet daardoor na om zich te kronen tot clubtopscorer aller tijden van PSG. Hij krijgt een herkansing wanneer PSG zaterdag tegen Montpellier speelt.