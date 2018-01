Van Bronckhorst: ‘Ik ben niet bang voor zijn vertrek, weet hoe het werkt’

Feyenoord heeft een eerste bod op Nicolai Jörgensen afgeslagen, zo meldden diverse Britse media woensdagochtend. De aanvaller staat in de belangstelling van Newcastle United en Giovanni van Bronckhorst laat alles rustig op zich afkomen.

“Ik heb nog niks van Martin van Geel gehoord”, zei de trainer voor de aftrap van het duel met FC Utrecht tegen FOX Sports. “Er zal misschien iets spelen, maar nog niet heel concreet. Of ik bang ben voor zijn vertrek? Je weet dat het kan gebeuren, maar bang ben ik niet. Je weet hoe het in de voetballerij werkt.”

Feyenoord hanteert naar verluidt een vraagprijs van bijna 23 miljoen euro voor Jörgensen, die nog tot medio 2021 vastligt in De Kuip. Van Bronckhorst erkent dat er tegenwoordig ‘gekke bedragen’ omgaan in de voetballerij: “Daar ben je wel afhankelijk van als club in Nederland.” Jörgensen komt tegen FC Utrecht overigens niet in actie wegens een schorsing.

Mocht Jörgensen vertrekken, dan heeft Feyenoord in de persoon van Robin van Persie een vervanger achter de hand. De Oranje-international kan woensdag zijn rentree maken: “Het is mooi hoe hij hier wordt ontvangen. Het is een speler die veel heeft betekend en dat nog steeds doet voor ons voetbal. Ik weet wat hij kan, ook op deze leeftijd nog. De invloed die hij kan hebben op de jongens, het is een mooie transfer”, aldus Van Bronckhorst.